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Mücahit YOLCU- Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI- Emrah KIZIL/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor

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Depremde ağır hasar gören okullar yıkılıyor

ELAZIĞ’da depremde ağır hasar gören 10 okulun yıkımına başlandı.

Elazığ’da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki 200 okuldan 10’u ağır hasar gördü. Yetkililerce yapılan incelemenin ardından bu okulların yıkımına karar verildi. Alınan karar sonrası okullarda iş makinalarıyla yıkım çalışmalarına başlandı. Okullardaki görüntü savaş manzarasını andırdı.

ATATÜRK PORTRESİ OLDUĞU YERDE KALDI

Kentte ağır hasar gören 10 okuldan Üniversite Mahallesi’ndeki 24 derslikli ve üç katlı Elazığ Ortaokulu’nda yıkım çalışmaları da sürüyor. Okulun en üst katındaki dersliklerden birinde bulunan Atatürk portresinin olduğu yerde kaldığı görüldü. Savaş alanını andıran okuldaki malzemelerde kullanılamaz hale geldi.

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