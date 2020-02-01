Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından deprem vergileri ve yapılan harcamalara ilişkin bir video yayınlandı.
İletişim Başkanlığı, 17 yılda toplam 147,2 milyar TL deprem vergisi toplandığını, 17 yılda deprem bölgelerine yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.
Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde,— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 1, 2020
•eğitim
•sağlık
•ulaştırma
•kentsel dönüşüm
•turizm
•güvenlik
•adalet
•afet ve acil yardım
•sanayi altyapısı
gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor.
Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz🇹🇷 pic.twitter.com/gqMi42jG3k
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