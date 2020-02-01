Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt

İletişim Başkanlığı, 17 yılda toplam 147,2 milyar TL deprem vergisi toplandığını, 17 yılda deprem bölgelerine yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde,

•eğitim

•sağlık

•ulaştırma

•kentsel dönüşüm

•turizm

•güvenlik

•adalet

•afet ve acil yardım

•sanayi altyapısı

gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor.



Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz🇹🇷 pic.twitter.com/gqMi42jG3k — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 1, 2020