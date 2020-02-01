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Haber Giriş: 01.02.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt

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Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından deprem vergileri ve yapılan harcamalara ilişkin bir video yayınlandı.

İletişim Başkanlığı, 17 yılda toplam 147,2 milyar TL deprem vergisi toplandığını, 17 yılda deprem bölgelerine yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

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