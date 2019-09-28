Deprem vergileri ne oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) ziyaret etti. AKOM’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bilgi alan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.
Kılıçdaroğlu, “1999’da büyük bir deprem yaşadık. 20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Türkiye seferber oldu. Dünyadan yardımlar geldi. Biz yaralarımızı sarmaya çalıştık. Deprem vergileri diye yasalar çıktı. Yaralar sarılacaktı. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Ne oldu o deprem vergileri?” diye konuştu. Kendilerinin süreci baltalamak, merkezi yönetimin yatırımlarını engellemek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen CHP Lideri, “ İşbirliği içinde bu bataktan İstanbul’u kurtarmak zorundayız. Ben şundan yüzde yüz eminim: İstanbul’daki bütün belediye başkanlarımız, sadece CHP’li değil, diğer belediye başkanlarımız da elbirliğiyle elbette çalışacaklardır. Ama temel soru şu; neden bu kadar uzun süre beklendi? ”dedi.
BU İŞİN PARTİSİ OLMAZ
Depreme hazırlık konusunda sağlıklı bir koordinasyon ve işbirliği olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu işin partisi olmaz. Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan, bizim insanlarımız. Elbirliğiyle bu riskin aşılması lazım” diyerek sözlerini bitirdi.
‘İSTANBULLULAR GÜVEN DUYSUN’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Lojistik Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunurken “Burası afet anında ihtiyaçları karşılayacak değerli bir nokta. Bu merkez, günlük 200 bin kişilik yemek çıkarabiliyor” dedi. İmamoğlu merkezin aynı zamanda 32 bin kişilik kumanya hazırlayabildiğini belirterek şöyle devam etti: “Binanın tasarımı, 9 şiddetindeki bir depreme göre yapılmış. İstanbullular kurumlarına güven duysunlar. Bu merkezi bir önceki yönetimden devraldık. Yapan belediye başkanına, organize eden yöneticilere de teşekkür ediyorum.”
İmamoğlu bu ziyaretin ardından AKOM’da, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ağırladı. AFAD’daki toplantıya katılmamasıyla ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu, “Dün davet edildiğim yerdeydim. Devletimin davet ettiği her yere koşa koşa giderim” yanıtını verdi. Dün öğlen saatlerinde alkollü bir şekilde makam odasına girmeye çalışırken yakalanan kişi hakkında ise İmamoğlu, “Haberdarım. Hakkında rapor düzenlenmiş, şahsımla, makamla ilgili olduğunu düşünmüyorum” dedi.
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