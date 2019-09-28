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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Deprem vergileri ne oldu

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Deprem vergileri ne oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) ziyaret etti. AKOM’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bilgi alan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.

Kılıçdaroğlu, “1999’da büyük bir deprem yaşadık. 20 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Türkiye seferber oldu. Dünyadan yardımlar geldi. Biz yaralarımızı sarmaya çalıştık. Deprem vergileri diye yasalar çıktı. Yaralar sarılacaktı. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum. Ne oldu o deprem vergileri?” diye konuştu. Kendilerinin süreci baltalamak, merkezi yönetimin yatırımlarını engellemek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen CHP Lideri, “ İşbirliği içinde bu bataktan İstanbul’u kurtarmak zorundayız. Ben şundan yüzde yüz eminim: İstanbul’daki bütün belediye başkanlarımız, sadece CHP’li değil, diğer belediye başkanlarımız da elbirliğiyle elbette çalışacaklardır. Ama temel soru şu; neden bu kadar uzun süre beklendi? ”dedi.

BU İŞİN PARTİSİ OLMAZ

Depreme hazırlık konusunda sağlıklı bir koordinasyon ve işbirliği olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu işin partisi olmaz. Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler insan, bizim insanlarımız. Elbirliğiyle bu riskin aşılması lazım” diyerek sözlerini bitirdi. 

‘İSTANBULLULAR GÜVEN DUYSUN’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Lojistik Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunurken “Burası afet anında ihtiyaçları karşılayacak değerli bir nokta. Bu merkez, günlük 200 bin kişilik yemek çıkarabiliyor” dedi. İmamoğlu merkezin aynı zamanda 32 bin kişilik kumanya hazırlayabildiğini belirterek şöyle devam etti: “Binanın tasarımı, 9 şiddetindeki bir depreme göre yapılmış. İstanbullular kurumlarına güven duysunlar. Bu merkezi bir önceki yönetimden devraldık. Yapan belediye başkanına, organize eden yöneticilere de teşekkür ediyorum.”
İmamoğlu bu ziyaretin ardından AKOM’da, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ağırladı. AFAD’daki toplantıya katılmamasıyla ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu, “Dün davet edildiğim yerdeydim. Devletimin davet ettiği her yere koşa koşa giderim” yanıtını verdi. Dün öğlen saatlerinde alkollü bir şekilde makam odasına girmeye çalışırken yakalanan kişi hakkında ise İmamoğlu, “Haberdarım. Hakkında rapor düzenlenmiş, şahsımla, makamla ilgili olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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