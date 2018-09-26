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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
26.09.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Deprem uzmanından İstanbulluların içini rahatlatacak açıklama!

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Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu Marmara'da yaşanan son depremlerle ilgili "Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara’daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" açıklamasında bulundu

Olası afete hazırlık amacıyla düzenlenen programa katılan İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ndeki son depremleri değerlendirdi.

Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz’deki son depremlerle ilgili ortada endişe edecek bir gelişme bulunmadığını söyledi. Marmara Bölgesi'nde Yalova ve Bursa'daki yer sarsıntılarının yanı sıra İstanbul'da Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından "Ne oluyor, bir yerde kırılma mı olacak?" diye baktıklarını belirten Jeofizik Uzmanı Oğuz Gündoğdu, "Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi.

'AKDENİZ'DE DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR'

Akdeniz'de son dönemde Antalya açıklarında 4.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler olduğunu kaydeden Dr. Oğuz Gündoğdu, "Onların mekanizma süzmesi de yapıldı. Normal faylanma. Geçti gitti. Ancak Akdeniz'deki depremlerin büyüklüğü ve sayısı artıyor" diye konuştu.

'ERKEN UYARI SİSTEMİNE ALICI ÇIKMADI'

Dr. Oğuz Gündoğdu, toplantıda Kandilli'de yapılan çalışmalar sırasında olası depremi 8 saniye önceden haber veren erken uyarı sisteminin geliştirildiği halde buna hiç alıcı çıkmadığına dikkat çekti.

Dr. Oğuz Gündoğdu, "Şimdiye kadar olmadı ama uçakların iniş sırasında depreme yakalanmayacağı anlamına gelmez. 8 saniye içerisinde inişe geçen uçağı alarm sistemi sayesinde yeniden havalandırabilirsiniz. İstanbul'daki metrobüs şoförlerine elektrik hızında alarm sistemi ile ulaşarak saat 80 kilometre olan araç hızlarını düşürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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