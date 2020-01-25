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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 09:25,Son Güncelleme:/

Deprem sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti

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Deprem sırasında kalp krizinden hayatını kaybetti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Çetin (42), yaşamını yitirdi.

Gerger ilçesinde oturan Mehmet Çetin (42), deprem sırasında paniğe kapılıp, fenalaştı. Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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