Deprem profesöründen çarpıcı İzmir açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeprem profesöründen çarpıcı İzmir açıklaması
GeriGündem Deprem profesöründen çarpıcı İzmir açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
07.10.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Deprem profesöründen çarpıcı İzmir açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deprem profesöründen çarpıcı İzmir açıklaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Bölgesi'nin deprem risklerini anlattı. İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, yüzde 20'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme" dedi.

Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi ile Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi'nin, İbramaki Sanat Galerisi'nde organize ettiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de en büyük deprem çekinceli bölgelerini, Batı Anadolu deprem odaklarını ve Ege Bölgesi için olası deprem risklerini anlattı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel ile kalabalık bir topluluğa konuşan deprem uzmanı Ercan, Marmara, Bingöl, Van, Girit ve Rodos bölgelerinin deprem açısından gergin olduğunu söyledi. Ercan, İzmir'de Çeşme, Aydın'da ise Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nın depremsellik açısından güvenli olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde en büyük deprem çekinceli bölgeleri ve depremlerin tekrarlama yıllarını ise Ercan şöyle sıraladı;

"Sakarya Çukuru (Adapazarı, İzmir, Düzce, Bolu) 7-30 yıl, Bingöl Kavşağı (Erzincan, Bingöl, Erzurum) 30-40 yıl, Güney Marmara (Gönen, Manyas, Ulubat) 25-30 yıl, Gediz Çöküntüsü (Gediz, Demirci, Denizli) 15-20 yıl, Menteşe (Fethiye, Marmaris,Finike) 20-30 yıl."

İzmir'de yapılardaki deprem riski

Aydın'da yıkım gücü yüksek olan depremlerin yinelemeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ercan, "Aydın şehir merkezi ile Nazilli'de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke'de 100, Kuşadası'nda ise 50 yıl. Kuşadası'nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem meydana geliyor. Kuşadası'nı etkileyecek olan 6 ile 7.2 büyüklüğündeki deprem Sisam Adası'nın kuzeyinde olacak. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova Mevkisi'ndeki yapılar sarsıntıları 1.2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler. Sisam'daki Kuşadası'nı da etkileyecek bir depremin büyüklüğünün 6.5'den fazla olması öngörülüyor" diye konuştu.

İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, yüzde 20'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uyuyan tehlike! Hain talimat ortaya çıktı

Pazar günü için beklenen hava durumu

Türk mimardan büyük başarı

Tepki çeken görüntülerin ardından yeni gelişme