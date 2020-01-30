Deprem olan illerde okullar ne zaman açılacak? İşte, Elazığ, Malatya, Manisa'da okulların açılış tarihi

Manisa ve Elazığ'da meydana gelen depremlerin ardından öğrenci ve veliler yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığını öğrenmek adına valiliklerden yapılan açıklamaları araştırıyordu. Deprem nedeniyle okul tatili uzatılacak mı sorusunun yanıtı merak edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Elazığ'ın tamamında ve Malatya'nın bazı ilçelerinde okulların açılış tarihini duyurdu. Manisa Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında ise Akhisar ve Kırkağaç'ta yarı yıl tatilinin uzatıldığı bildirildi.

MANİSA'DA YARIYIL TATİLİ UZATILDI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise birkaç gün önce katıldığı TV programında şu açıklamaları yapmıştı:"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.

Selçuk, yarıyıl tatilinde binaların risk analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak. Bunu genel, yüzeysel bir değerlendirme değil de gerçekten çok derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Bu nedenle de ilgili uzmanlar özellikle şehir dışından gelen ekipler, okullarımızın durumunu tek tek, isim isim belirledi ve bizde bu okulların isimleri olan ve 'bu riskli' diyebileceğimiz okullarla ilgili de çalışmalar başlamış vaziyette. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Selçuk, eğitim-öğretimin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olma ihtimali yönündeki soruya ise, "Bizim için önemli olan okullarımızın çocuklarımız için güvenli olup-olmadığıdır. Biz gerekirse erteleriz de gerekirse hemen başlayabiliriz de ama bunun için somut kanıta ihtiyacımız var bu kanıtı toplama işlemleri devam ediyor. Şimdi de okullar tatil yapılacak veya ertelenecek gibi bir şey söylemek çok doğru değil, burada Valiliğin yapacağı açıklamayı beklemekte fayda var." ifadelerini kullandı.