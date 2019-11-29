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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? İşte 29 Kasım tarihli son depremler

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Deprem mi oldu? İşte 29 Kasım tarihli son depremler

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen deprem haberleri ardından vatandaşlar, en küçük sarsıntı ardından 'Deprem mi oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi oluşabilecek yanlış söylentilerin önüne geçebilmek amacıyla son depremlere resmi sayfasında yer veriyor. İşte, 29 Kasım tarihli son depremler...

Vatandaşların en tedirgin olduğu doğal afet deprem, gündemdeki yerini koruyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor.Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, bugünkü son depremler listesi...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------  
2019.11.29 07:19:44  38.7505   40.9897        5.0      -.-  1.9  -.-   DOGUYELI-SOLHAN (BINGOL)                    
2019.11.29 05:35:30  37.3688   38.5960        5.5      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)                   
2019.11.29 05:02:07  36.9155   28.1590        8.4      -.-  2.6  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                          
2019.11.29 04:34:41  41.8787   32.4535        9.7      -.-  2.3  -.-   AKKONAK-AMASRA (BARTIN)                      
2019.11.29 03:44:28  38.1953   44.5943       14.8      -.-  2.8  -.-   BOGRUPEK-BASKALE (VAN)                            
2019.11.29 03:31:17  37.8465   29.6448       12.1      -.-  1.2  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         
2019.11.29 03:17:33  37.8522   29.6382        5.2      -.-  1.0  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)             
2019.11.29 02:38:45  36.4883   28.6795        7.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                        
2019.11.29 02:31:51  37.9022   29.6115        5.0      -.-  2.6  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                  
2019.11.29 02:14:04  36.6053   26.2078       90.8      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                  
2019.11.29 01:51:17  38.9178   27.0640        7.3      -.-  1.4  -.-   ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)                       
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