Deprem mi oldu? İşte 29 Kasım tarihli son depremler
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen deprem haberleri ardından vatandaşlar, en küçük sarsıntı ardından 'Deprem mi oldu?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi oluşabilecek yanlış söylentilerin önüne geçebilmek amacıyla son depremlere resmi sayfasında yer veriyor. İşte, 29 Kasım tarihli son depremler...
Vatandaşların en tedirgin olduğu doğal afet deprem, gündemdeki yerini koruyor. Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde de irili-ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle İstanbul için büyük deprem uyarılarında bulunuyor.Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. İşte, bugünkü son depremler listesi...
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.11.29 07:19:44 38.7505 40.9897 5.0 -.- 1.9 -.- DOGUYELI-SOLHAN (BINGOL)
|2019.11.29 05:35:30 37.3688 38.5960 5.5 -.- 1.4 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)
|2019.11.29 05:02:07 36.9155 28.1590 8.4 -.- 2.6 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)
|2019.11.29 04:34:41 41.8787 32.4535 9.7 -.- 2.3 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN)
|2019.11.29 03:44:28 38.1953 44.5943 14.8 -.- 2.8 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN)
|2019.11.29 03:31:17 37.8465 29.6448 12.1 -.- 1.2 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|2019.11.29 03:17:33 37.8522 29.6382 5.2 -.- 1.0 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
|2019.11.29 02:38:45 36.4883 28.6795 7.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
|2019.11.29 02:31:51 37.9022 29.6115 5.0 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
|2019.11.29 02:14:04 36.6053 26.2078 90.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
|2019.11.29 01:51:17 38.9178 27.0640 7.3 -.- 1.4 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
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