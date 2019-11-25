Deprem mi oldu? İşte, 25 Kasım tarihli son depremler
Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan depremler merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissediliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 25 Kasım tarihli son depremler...
Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde irili ufaklı depremler yaşanıyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) depremlere ilişkin bilgileri resmi sayfasından paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.
25 KASIM TARİHLİ SON DEPREMLER
|2019.11.25 09:02:24 39.1552 29.0873 6.5 -.- 2.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.11.25 08:48:27 38.4442 28.0805 42.4 -.- 1.0 -.- ALLAHDIYEN-SALIHLI (MANISA)
|2019.11.25 08:24:26 40.6042 28.9260 9.6 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.25 07:52:05 40.5915 28.9507 6.3 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.25 06:29:32 37.8615 27.1917 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
|2019.11.25 06:28:07 38.9887 26.9715 6.6 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR)
|2019.11.25 04:12:35 34.7913 26.5862 94.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|2019.11.25 04:00:00 38.2030 25.3057 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
|2019.11.25 03:43:21 36.1275 29.6282 17.5 -.- 1.1 -.- KAS (ANTALYA)
|2019.11.25 03:03:17 39.4280 25.9957 20.4 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
|2019.11.25 02:17:42 40.6043 28.9508 5.7 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.25 02:15:38 40.6038 28.9573 6.6 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.25 01:15:33 38.8917 27.8430 5.8 -.- 2.9 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
|2019.11.25 00:54:22 40.5960 28.9355 7.7 -.- 2.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
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