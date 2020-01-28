Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu.. Meydana gelen son depremler

Ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen depremlerin ardından deprem mi oldu, ve nerede deprem aramaları internette sıklıkla yapılan aramalar haline geldi. Çevre illerde yaşanan depremler ile depremin meydana geldiği bölgeye yakın olan vatandaşlar nerede deprem oldu sorusunun cevabını arıyor. Peki En son nerede deprem, deprem mi oldu? İşte ülkemizde meydana gelen son depremler

2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 16:47:56 39.0507 27.8300 11.5 -.- 3.0 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:43:59 39.0298 27.8373 10.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:42:39 39.0610 27.8075 7.8 -.- 1.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:41:42 38.9397 27.8145 9.7 -.- 1.4 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:37:13 39.0602 27.8075 7.7 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:28:59 38.2627 38.9757 5.0 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 16:27:38 39.1385 27.8423 7.8 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:26:07 39.0750 27.8732 10.0 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:21:39 39.1052 27.8085 15.4 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:17:01 39.0970 27.8087 8.2 -.- 3.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:12:54 39.1072 27.8378 17.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:09:50 39.0663 27.8440 1.6 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:08:45 39.1220 27.7897 5.4 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:08:32 39.1190 27.8005 3.3 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:06:03 39.0265 27.8553 2.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:03:05 39.0937 27.8542 15.9 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:02:09 39.0580 27.8758 22.7 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:00:25 39.0652 27.8162 11.7 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:56:28 39.0402 27.8035 7.1 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:54:13 38.4545 39.2307 6.5 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.28 15:53:12 39.0980 27.8192 4.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:52:32 39.0898 27.9200 17.9 -.- 1.3 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:51:41 39.1120 27.8320 11.4 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:50:11 39.0810 27.8575 5.1 -.- 0.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:48:03 39.0840 27.8360 7.4 -.- 3.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:47:15 39.0772 27.8462 5.2 -.- 2.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:42:36 39.0907 27.8218 10.3 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:41:41 39.0875 27.8330 5.4 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:38:32 39.0803 27.8062 8.2 -.- 3.1 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:08:33 39.0845 27.8437 5.0 -.- 3.2 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:07:01 39.0308 27.8470 5.0 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 15:06:27 39.0412 27.8760 1.5 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel