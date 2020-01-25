Deprem mi oldu? Deprem yaşanan bölgelerde son durum

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Özellikle Malatya ve Adıyaman bölgesinde hasarlı binaların olduğu gelen ilk haberler arasındaydı. Elazığ bölgesine yakın illerde yaşayan vatandaşlar meydana gelen artçı sarsıntıların ardından deprem mi oldu sorusunun cevabını internette araştırıyor. Sık sık deprem olan bölgede en çok merak edilen sorulardan biri deprem mi oldu sorusunun cevabı.

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.25 11:24:43 38.9960 27.8420 8.9 -.- 3.4 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 11:21:14 38.2615 38.7855 5.0 -.- 3.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 11:06:03 39.0163 27.8708 15.7 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 11:02:34 38.3020 38.8052 2.8 -.- 3.6 3.7 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 10:59:12 39.0437 27.8347 11.7 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:54:05 39.0602 27.8112 17.0 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:53:03 39.0223 27.7940 8.2 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:51:42 38.3488 39.0615 8.0 -.- 2.2 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:48:09 38.3717 39.0915 6.1 -.- 1.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:47:17 39.0868 27.8228 5.5 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:45:58 38.3850 39.1778 5.6 -.- 2.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:43:47 38.3907 39.1452 5.2 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:41:00 39.0773 27.8125 5.0 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:39:16 39.0018 27.8835 5.0 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:37:14 38.3510 38.9893 5.0 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:35:54 39.0058 27.8533 5.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:33:59 38.3532 39.0773 5.0 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:25:14 39.0265 27.8323 3.1 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:24:21 38.3172 38.8005 5.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 10:22:49 39.0095 27.8647 3.2 -.- 2.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:18:39 38.4380 39.1857 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:16:58 39.0630 27.8465 2.8 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:14:54 39.0202 27.8305 3.8 -.- 3.6 3.6 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:12:17 39.0715 27.8355 11.3 -.- 3.5 3.4 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 10:08:47 38.4025 39.1648 2.9 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 10:06:18 38.2613 38.9513 4.2 -.- 2.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 09:56:55 39.0192 27.8153 14.6 -.- 1.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 09:54:55 38.3487 39.1368 5.0 -.- 2.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 09:52:07 39.0692 27.8462 8.8 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 09:50:41 38.3067 39.1535 6.4 -.- 2.1 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 09:49:15 38.4158 39.2340 17.0 -.- 2.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 09:43:11 38.2180 38.7610 11.2 -.- 2.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 09:39:32 38.2447 38.9715 3.4 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 09:36:13 38.3557 39.0713 6.3 -.- 1.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





Büyüklük 4.4 (Mw) Yer Elazig - Sivrice Tarih 25/01/2020 - 11:40:03 (TS) Enlem 38.4790 (K) Boylam 39.2895 (D) Derinlik 13.65 (KM)