Deprem mi oldu? Deprem en son hangi ilde oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerin göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'de saat 20:55'de gerçekleşen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar, sosyal medya üzerinden 'Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, 3 Aralık son depremler listesi.
Ülkemizde meydana gelen depremlere akşam saatlerinde yenisi eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 7.2 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye genelindeki son depremler...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.12.03 20:55:02 37.8493 29.6067 7.5 -.- 3.7 3.8 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) REVIZE01 (2019.12.03 20:55:02)
2019.12.03 20:40:15 36.4595 28.7350 6.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 20:00:51 39.6662 29.0172 8.4 -.- 1.9 2.1 ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.03 19:17:36 39.6462 29.0285 7.4 -.- 1.7 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.03 19:06:27 39.5155 25.9683 10.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 18:38:28 39.5078 25.9970 15.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 17:07:39 39.5540 26.0238 5.4 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.03 16:50:33 36.4777 28.7013 7.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 15:27:16 39.1103 27.5083 0.0 -.- 1.6 -.- AZIZIYE-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.12.03 14:54:09 38.3432 27.3302 15.8 -.- 1.7 -.- KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) İlksel
2019.12.03 13:54:06 39.5045 26.0652 10.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.03 13:03:30 39.3578 29.3393 0.0 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.12.03 12:45:59 35.3458 27.1627 1.6 -.- 4.1 4.2 AKDENIZ İlksel
2019.12.03 12:32:06 37.2665 31.8622 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.12.03 12:06:17 40.5727 32.7082 5.0 -.- 3.0 3.0 EGERLIALOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) REVIZE01 (2019.12.03 12:06:17)
2019.12.03 11:59:07 38.0987 32.6168 0.0 -.- 0.8 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.12.03 11:58:41 37.1648 37.0430 0.0 -.- 1.4 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.12.03 11:58:30 37.2148 28.2573 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.12.03 11:55:30 38.1795 32.5873 0.0 -.- 1.5 -.- KINIK-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.12.03 11:43:51 39.0458 37.4547 0.0 -.- 1.9 -.- ETYEMEZ-KANGAL (SIVAS) REVIZE01 (2019.12.03 11:43:51)
2019.12.03 11:24:21 35.8128 26.9503 16.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 11:18:17 39.7313 27.8578 5.0 -.- 1.4 -.- KAVAKLI-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.03 10:49:41 37.9068 34.7677 0.0 -.- 1.4 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel
2019.12.03 08:56:34 37.4492 34.7032 5.0 -.- 1.4 -.- ALIHOCA-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2019.12.03 08:43:34 36.9643 28.8720 5.0 -.- 1.8 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.12.03 08:34:41 40.6827 32.8563 7.1 -.- 2.2 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.12.03 08:22:32 35.8390 27.2790 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 08:09:51 36.4688 28.7603 6.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 07:20:45 36.1077 28.5677 15.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 06:42:20 39.6440 28.9998 5.8 -.- 2.5 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.03 06:07:01 35.9802 35.4210 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 05:44:31 39.6660 42.2593 10.0 -.- 2.2 -.- TASAN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel
2019.12.03 04:07:07 37.8852 29.6153 7.6 -.- 2.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.03 03:26:53 37.8842 42.4607 4.7 -.- 2.4 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT) İlksel
2019.12.03 03:09:31 37.2688 28.8917 8.4 -.- 2.3 -.- KAPUZ-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2019.12.03 02:53:04 39.3375 28.2767 12.8 -.- 1.8 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
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