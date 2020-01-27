Deprem mi oldu? Ankara dışında nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD 27 Ocak son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, son depremler listesi içerisinde derinlik bakımından yerin 5 kilometre altında olarak kaydedildi. İkinci deprem ise 14.00'da 3.3 olarak son depremler haritası içerisine dahil edildi. Peki, canlı son depremler listesi içerisinde hangi iller yer alıyor? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan iller hakkında bazı bilgiler

27 Ocak Pazartesi günü son depremler listesi içerisinde yer alan güncel deprem verilerini görüntülemek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. En son Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da etkisini gösteren deprem felaketinin ardından pek çok kişi, son depremler için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Ankara'da meydana gelen deprem, Başkent'te pek çok kişinin gündeminde yer aldı. Peki, son depremler nerede oldu? İşte, son deprem bilgileri hakkında merak edilen bazı bilgiler

27 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Nerede deprem oldu ve deprem mi oldu soruları, son günlerde internet üzerinden sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Nerede deprem oldu sorusuna yanıt almak isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD aracılığıyla son durum bilgilerine erişmek istiyor. İşte, son depremler...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.01.27 14:00:21 40.1013 33.2608 5.0 -.- 3.3 3.3 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.01.27 13:51:24 40.1147 33.2290 5.0 -.- 3.8 3.9 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.01.27 11:00:32 38.4162 39.1813 15.1 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 11:00:32 38.4162 39.1813 15.1 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 10:34:41 39.0205 27.8883 7.0 -.- 2.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 10:24:48 39.0410 27.7925 4.8 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 10:08:50 39.0340 27.8618 5.6 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:57:20 38.3705 39.0648 5.0 -.- 3.3 3.4 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 09:56:26 38.9983 27.8585 2.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:49:55 38.4105 39.0922 13.6 -.- 1.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 09:45:11 39.0240 27.8560 13.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:41:13 38.9257 27.8983 15.5 -.- 1.9 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:39:14 38.3595 39.1582 9.8 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 09:38:55 39.0387 27.8942 1.8 -.- 2.1 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:34:01 38.2523 38.9588 8.5 -.- 2.4 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 09:32:05 38.3642 39.0102 19.7 -.- 2.2 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 09:31:20 39.0710 27.8783 14.6 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:19:29 39.0405 27.8977 12.2 -.- 1.7 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 09:12:43 39.0378 27.8913 5.0 -.- 2.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 08:58:30 39.0527 27.8450 13.7 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 08:58:30)

2020.01.27 08:51:43 38.9848 27.8488 9.1 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 08:49:00 39.0630 27.8313 4.1 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 08:40:46 38.3698 39.1852 5.7 -.- 2.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 08:38:07 39.0520 27.8088 7.6 -.- 3.5 3.5 TUTENLI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 08:36:35 39.0502 27.8208 11.1 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 08:36:33)

2020.01.27 08:31:28 38.2987 38.9962 19.7 -.- 1.9 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)

2020.01.27 08:30:29 38.3470 38.9590 20.8 -.- 1.7 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 08:25:40 38.3400 39.0377 4.1 -.- 2.0 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 08:17:20 38.9887 27.8573 8.9 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 08:07:59 38.2218 38.6857 5.0 -.- 1.8 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 08:04:01 38.3377 38.7633 10.6 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2020.01.27 08:00:31 38.3080 38.8025 8.2 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 07:58:03 38.5140 39.3588 5.0 -.- 3.5 3.4 CEVIZDERE-(ELAZIG)

2020.01.27 07:50:32 40.6037 28.9345 6.6 -.- 2.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2020.01.27 07:47:59 38.4858 39.3337 6.9 -.- 1.9 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 07:47:30 38.4468 39.2575 14.8 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 07:37:40 38.4083 39.2712 15.8 -.- 1.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 07:37:09 39.1023 27.9137 19.7 -.- 1.8 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 07:34:31 39.0617 27.8150 14.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 07:28:29 38.2950 38.9770 5.4 -.- 1.7 -.- DAMLI-DOGANYOL (MALATYA)

2020.01.27 07:22:39 38.4245 39.3003 2.8 -.- 1.9 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 07:18:42 38.4650 39.2927 4.9 -.- 2.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 07:10:35 38.5228 39.3437 1.0 -.- 2.5 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.27 07:10:39)

2020.01.27 07:07:18 35.0297 32.8303 22.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-LEFKE

2020.01.27 07:03:40 38.2820 38.8155 4.5 -.- 2.1 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 07:01:23 38.0948 38.9773 5.4 -.- 1.7 -.- CUKUROYMAGI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 06:55:44 38.4657 39.2893 5.0 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 06:41:52 39.0053 27.8855 6.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 06:41:14 40.0848 33.2538 8.6 -.- 1.8 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.01.27 06:40:50 39.1410 27.8522 13.3 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 06:40:05 39.0220 27.8378 3.4 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 06:35:10 39.0518 27.8222 4.5 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 06:35:01 38.4048 38.9868 19.2 -.- 1.8 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 06:31:39 39.1222 27.8000 8.0 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 06:31:20 40.0247 42.1057 7.4 -.- 2.3 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM)

2020.01.27 06:28:34 38.3017 38.8410 5.0 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 06:25:32 38.2503 38.7617 8.4 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 06:17:55 40.0203 42.1053 8.6 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM)

2020.01.27 06:13:00 39.0768 27.8293 20.8 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 06:11:30 38.9967 27.8705 2.9 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 06:10:41 39.1063 27.8442 5.2 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 06:03:31 39.1202 27.8162 10.2 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 06:02:58 39.1393 27.7968 9.2 -.- 1.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 05:59:58 38.2423 38.7983 5.0 -.- 3.0 3.1 ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 05:58:54 39.0020 27.9057 10.6 -.- 1.9 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 05:55:08 38.3723 39.2193 9.7 -.- 1.5 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 05:51:24 38.4707 39.1148 8.8 -.- 1.6 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 05:50:16 35.1717 23.9213 12.1 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.01.27 05:45:11 39.0277 27.8122 5.0 -.- 1.3 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 05:38:02 39.1112 27.8095 13.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 05:35:26 38.3538 39.1157 1.8 -.- 2.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 05:34:43 39.1597 27.8198 12.8 -.- 1.5 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 05:32:51 39.1037 27.7943 8.5 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 05:27:10 38.4058 39.1645 8.2 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 05:23:30 34.2252 26.2920 9.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.01.27 05:21:43 38.1892 38.7893 5.0 -.- 1.8 -.- TASMIS-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 05:19:07 38.5545 39.3667 5.2 -.- 1.6 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)

2020.01.27 05:12:22 36.1172 27.3622 8.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2020.01.27 05:10:25 38.3525 39.2257 1.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 05:04:07 39.0008 27.8497 8.3 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 04:59:15 38.4947 39.0168 7.1 -.- 1.7 -.- GUNACTI-(ELAZIG)

2020.01.27 04:57:38 40.2125 31.8167 5.0 -.- 1.6 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

2020.01.27 04:48:54 39.1298 27.8137 8.1 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 04:42:04 38.4502 39.1512 12.9 -.- 1.4 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 04:39:57 38.9993 27.8807 1.9 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 04:32:45 38.3788 39.1538 14.8 -.- 1.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 04:29:10 39.0965 27.8803 9.2 -.- 1.2 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 04:26:40 38.4253 39.2522 5.3 -.- 2.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 04:23:06 39.0772 27.8307 12.1 -.- 1.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 04:18:33 38.5053 39.2775 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 04:12:08 39.0340 27.8265 5.0 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 04:05:32 39.1342 27.8108 10.4 -.- 1.8 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 04:00:47 38.4932 39.3307 5.0 -.- 2.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 03:59:53 39.1335 27.8122 7.9 -.- 2.6 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 03:57:44 38.3075 38.8863 1.9 -.- 2.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 03:48:59 38.4503 39.2628 2.1 -.- 3.5 3.4 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 03:45:15 39.0963 27.8368 2.1 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 03:39:24 36.8215 36.2988 8.9 -.- 1.4 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY)

2020.01.27 03:35:01 39.0103 27.8375 3.3 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:33:10 39.0563 27.1333 5.4 -.- 2.1 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)

2020.01.27 03:32:12 38.9805 27.8990 2.2 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:31:05 38.3863 39.2970 4.9 -.- 2.4 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 03:28:48 39.1308 27.8197 5.2 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 03:24:39 39.0588 27.1213 6.8 -.- 2.8 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)

2020.01.27 03:20:36 39.1208 27.8028 1.8 -.- 3.1 3.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 03:16:20 38.9713 27.8828 11.8 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:14:34 39.0022 27.8555 12.1 -.- 1.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:12:22 38.2748 38.8590 1.7 -.- 2.5 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 03:10:25 38.9960 27.8975 2.5 -.- 1.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:09:40 39.0188 27.8553 3.0 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 03:07:59 38.3217 38.8645 5.0 -.- 2.1 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.01.27 03:03:28 40.7250 30.6533 10.1 -.- 1.6 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)

2020.01.27 03:01:16 39.0015 27.8570 10.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 02:45:07 38.9873 27.8687 4.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 02:45:10)

2020.01.27 02:40:14 38.9605 27.8647 11.9 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 02:37:43 38.9883 27.8608 17.0 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 02:28:24 38.4497 39.2220 3.5 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.27 02:28:30)

2020.01.27 02:27:53 38.9798 27.8962 2.7 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 02:15:19 39.0543 27.8335 6.1 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 02:09:00 38.5008 39.2997 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 02:01:49 38.2445 26.8602 7.0 -.- 2.3 -.- DUZCE-SEFERIHISAR (IZMIR)

2020.01.27 01:57:51 37.9067 38.1925 2.6 -.- 1.9 -.- YAZIBASI-(ADIYAMAN)

2020.01.27 01:55:50 38.3407 39.0730 5.0 -.- 2.0 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 01:53:30 39.1360 27.8657 8.4 -.- 1.4 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 01:42:30 39.0573 27.8415 8.2 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:38:46 39.0448 27.8340 1.9 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:34:14 38.3165 39.0658 5.0 -.- 2.7 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)

2020.01.27 01:33:52 39.0218 27.8320 5.0 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:31:32 38.4348 39.0052 6.5 -.- 1.8 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.01.27 01:30:50 39.0347 27.8443 14.6 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:26:26 39.0375 27.8457 5.3 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 01:26:26)

2020.01.27 01:23:51 38.9907 27.8913 5.0 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:20:31 39.0833 27.8397 4.4 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 01:19:53 39.0340 27.8588 1.5 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:12:25 39.0353 27.8602 2.7 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 01:11:25 39.0258 27.8577 4.9 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.27 01:11:32)

2020.01.27 01:05:44 38.9810 27.8637 10.3 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 00:54:27 39.0427 27.8450 14.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 00:36:46 39.0200 27.8485 2.8 -.- 2.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 00:34:09 39.1088 27.8315 12.3 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 00:26:09 39.0733 27.8390 14.4 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.01.27 00:23:08 39.0672 27.8600 3.6 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 00:20:00 39.0185 27.8690 11.4 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.01.27 00:04:09 38.3870 39.0675 7.4 -.- 2.3 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI NASIL ÇALIŞIR?

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezinde (UDİM), merkeze ulaşan veriler üzerinde yapılan işlemler Format Dönüşümü, Değerlendirme, Arşivleme ve Veri Dağıtımı olmak üzere 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan Format Dönüşümü dışındaki tüm işlemler UDİM’de geliştirilen yazılımlar kullanılarak yapılmaktadır.

Değişik iletişim yöntemleri kullanılarak merkeze ulaştırılan gerçek zamanlı sismik veriler, ortak bir formata dönüştürülerek dönüşümlü belleklere (ring-buffer) kaydedilir. UDİM’de ortak format olarak seçilen SAC formatına dönüştürme işlemleri Earthworm (EW) ve WIN Sistem yazılımları aracılığı ile yapılmaktadır.

Deprem bilgilerinin belirlenmesi ve dağıtımı aşamasını oluşturan Değerlendirme işlemleri Ön Değerlendirme (Hızlı/İlksel Çözüm) ve Ayrıntılı Değerlendirme (Derleme) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Depremin oluşunu izleyen ilk yarım saat içerisinde depremin yeri, büyüklüğü ve odak bileşenlerine ilişkin bilgilerin belirlendiği ve çeşitli yayım araçları (SMS, Fax, email, Web, Sesli Yanıt ve Telsiz) kullanılarak dağıtımının yapıldığı işlemler Hızlı Çözüm kapsamında yer alır. Derleme aşamasında Hızlı Çözümleri yapılan ve gözden kaçan tüm depremler ayrıntılı olarak irdelenir ve son çözümlerine kavuşturulur. Derleme sonucunda ulaşılan bilgiler son parametrik bilgilerdir ve bir daha değiştirilmemek üzere deprem kataloglarına işlenir.

Arşivleme işlemi Sürekli Sayısal Verinin arşivlenmesi, Deprem Bazında Sayısal Verilerin arşivlenmesi ve Derleme Sonuçlarının arşivlenmesi (Deprem Kataloğu) biçiminde gerçekleştirilir. SAC formatına dönüştürülen Sürekli Veri EW ve WIN sistem dönüşümlü belleklerinden bir saatlik bölümler halide kesilerek Ön Depolama Birimine (ÖDB) aktarılır ve yedekleme amacı ile bir saatlik dosyalar halinde sıkıştırılır. İnternet üzerinden erişim sağlamak üzere ham verinin bir kopyası ve yedek olmak üzere sıkıştırılmış verinin bir kopyası Ana Depolama Birimine akatarılır. Deprem Bazındaki Sayısal Veriler İlksel Çözümün hemen arkasından Ana Depolama Birimine otomatik olarak gönderilir. Derleme aşamasında depremlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar derleme yazılımı atacılığı ile Katalog dosyasına otomatik olarak eklenir.

Ana Depolama Biriminde yer alan verilerin dağıtımı kullanıcıya değişik seçenekler sunan ara yazılımlar aracılığı ile internet üzerinden sağlanmaktadır.

DEPREM TERİMLERİ

Depremlerde en çok karşılaşılan terimler ve anlamları şu şekildedir;

Süreye Bağlı Büyüklük (Md)

Daha büyük bir depremin, sismometre üzerinde daha uzun bir süre için salınımlara yol açacağı ilkesinden hareket edilir. Depremin, sismometre üzerinde ne kadar uzun süreli bir titreşim oluşturduğu ölçülür ve deprem merkezinin uzaklığı ile ölçeklenir. Bu yöntem küçük (M<5,0) ve yakın (Uzaklık<300 km) depremeler için kullanılır.

Yerel (Lokal) Büyüklük (Ml)

Bu yöntem 1935'da Richter tarafından depremleri ölçmek için önerilen ilk yöntemdir. Bu yöntem, havuza atılan tas örneğine dönecek olursak, taşın suya çarparken oluşturduğu ses dalgalarının suyun içerisine yerleştirilmiş bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydında oluşan en yüksek genlik değeri, uzaklık ile ölçeklenerek taşın büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. Depremin büyüklüğünü kestirirken de ayni ilke uygulanır. Bu yöntem de görece küçük (büyüklüğü 6,0’dan az) ve yakın (uzaklığı 700 km'den az) depremeler için kullanılır. Doğru değerlerin bulunması için sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması esastır.

Yüzey Dalgası Büyüklüğü (Ms)

Bu yöntem ilk iki yöntemin yetersiz kaldığı büyük depremleri (M>6,0) ölçmek için geliştirilmiştir. Havuz örneğine geri dönecek olursak, suyun yüzeyinde oluşan ve halkalar seklinde merkezden çevreye yayılan dalgaların en yüksek genliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Bu tür dalgalar yeryüzünde kaynaktan çok uzak mesafelere yayılabilirler. Diğer yöntemlerin aksine bu yöntemin güvenilirliği uzak mesafeden yapılan ölçümlerde daha da artar.

Cisim Dalgası Büyüklüğü (Mb)

Bu yöntem Yüzey Dalgası yöntemine benzer, tek farkı yüzeyden yayılan dalgalar yerine derinliklerde ilerleyen dalgaların kullanılmasıdır. Havuz örneğine dönersek, taşın suya çarpması ile oluşan ses dalgaları (akustik dalga) suyun içerisinde uzak mesafelere yayılabilir. Bu ses dalgalarının bir mikrofon ile dinlenebilir ve ulaştığı en yüksek genlik taşın büyüklüğü konusunda bilgi verir. Deprem için de durum benzerdir. Ancak yerkabuğu içerisinde sadece ses dalgası değil, kesme dalgası adi verilen bir başka dalga türü de üretilir. Bu iki dalga türünün tümüne Cisim Dalgaları adi verilir. Sismometreler, mikrofondan farklı olarak her iki dalga türünü (Cisim Dalgaları) de kaydedebilir.

Moment Büyüklüğü (Mw)

Bu büyüklük türü, diğerlerine göre en güvenilir olanıdır. Bilim dünyasında, eğer bir deprem için moment büyüklüğü hesaplanabilmişse, diğer büyüklük türlerine gerek kalmadığı düşünülür. Belirleme açısından hepsinden çok daha karmaşıktır. Esas olarak depremin oluşumunun matematiksel bir modelinin yapılmasına karşılık gelir. Bir araştırıcının gerçekleştirebileceği bilimsel bir çalışma süreci ile hesaplanabilir ve bu yüzden hesaplamaların belirli bir zaman almaşı kaçınılmazdır. Otomatik olarak uygulamaya konulabilmesi ise zordur, dünyada sayılı birkaç gözlemevinde, sadece belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için rutin olarak hesaplanmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Deprem, yerkabuğunun gerilme etkisi sonuncu, belirli bir derinlikte kırılması olarak tanımlanabilir. Depremin büyüklüğü ise kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir ölçüdür. Örneğin M=2,0 büyüklüğünde bir deprem, yeryüzünün derinliklerinde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde bir kiriğin meydana geldiğini gösterir. Büyüklük bir birim artarsa, yani 3,0 büyüklüğünde bir deprem oluşmuş ise, yaklaşık 10 futbol sahasına eşit bir alanın kirtilmiş olduğu anlaşılır.

Gerçekte, depremin büyüklüğü sadece kırılan yüzeyin alanı ile oranlı değildir. Büyüklüğü etkileyen iki etmen daha vardır: atim ve berklik (rijidite). Atim, kırılan yüzeyin iki tarafında kalan kayaçların birbirlerine göre bağıl olarak ne kadar yer değiştirdiğini belirtir. Berklik ise, kırılan kayaçların sertliğine bağlı bir parametredir. Ancak depremin meydana geldiği derinliklerde genelde Berklik değeri hemen hemen hep aynıdır ve sabit kabul edilebilir. Atim değerinin ise genelde kırılan yüzeyin büyüklüğüne hep orantılı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, büyüklüğün bilinmesi için sadece kırılan alanın yüzölçümünün tahmin edilmesi yeterli sayılabilir.