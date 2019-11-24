Deprem mi oldu? 24 Kasım tarihli son depremler
Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen deprem haberleri ardından panik yaşayan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son depremler…
Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli yerlerinde büyüklü-küçüklü depremler yaşanıyor. Merkez üssü yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremler nedeniyle kısa sürelide olsa panik olan vatandaşlar, depremin saati ve şiddetini merak ediyor. 24 Kasım tarihli son depremler listesine göre göre günün en şiddetli deprem haberi Adana'dan geldi. Adana’nın Kozan ilçesinde saat 16:33’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, başka nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi...
24 KASIM DEPREM LİSTESİ
|2019.11.24 16:33:21 37.6487 35.6497 5.3 -.- 3.9 3.7 KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)
|2019.11.24 16:30:02 39.0197 32.7578 0.0 -.- 1.4 -.- YESILYURT-KULU (KONYA)
|2019.11.24 16:23:25 38.8188 42.7328 7.5 -.- 2.6 -.- ADILCEVAZ (BITLIS)
|2019.11.24 15:56:43 39.5247 26.2505 2.9 -.- 2.3 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.11.24 15:49:17 36.0427 29.6215 5.0 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|2019.11.24 13:57:48 35.8708 30.5038 16.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ
|2019.11.24 12:22:50 40.5637 28.9832 4.3 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
|2019.11.24 10:13:30 40.6195 28.9168 6.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.11.24 09:19:45 39.0945 38.3572 10.0 -.- 2.2 -.- EYNIR-ARAPGIR (MALATYA)
|2019.11.24 08:23:54 39.3032 28.3320 5.5 -.- 1.9 -.- KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)
|2019.11.24 08:13:14 40.3153 27.5455 14.7 -.- 1.8 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)
|2019.11.24 07:06:42 36.5020 28.6555 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
|2019.11.24 05:41:11 39.1305 29.0698 6.3 -.- 2.1 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.11.24 05:23:47 39.1083 29.0470 5.8 -.- 2.3 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.11.24 03:54:41 40.8640 28.2383 7.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|2019.11.24 03:28:31 37.5377 38.6953 18.2 -.- 1.6 -.- HAYRAT-HILVAN (SANLIURFA)
|2019.11.24 02:23:12 38.3308 42.8332 4.1 -.- 1.6 -.- DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)
|2019.11.24 00:27:34 40.7297 27.4912 12.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) l
|2019.11.24 00:22:47 38.8612 43.5747 5.0 -.- 3.3 3.4 AKCIFT-(VAN) REVIZE01 (2019.11.2
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle