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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Deprem mi oldu? 24 Kasım tarihli son depremler

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Deprem mi oldu? 24 Kasım tarihli son depremler

Deprem, Türkiye’nin ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen deprem haberleri ardından panik yaşayan vatandaşlar, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son depremler…

Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli yerlerinde büyüklü-küçüklü depremler yaşanıyor. Merkez üssü yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen depremler nedeniyle kısa sürelide olsa panik olan vatandaşlar, depremin saati ve şiddetini merak ediyor. 24 Kasım tarihli son depremler listesine göre göre günün en şiddetli deprem haberi Adana'dan geldi. Adana’nın Kozan ilçesinde saat 16:33’te 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, başka nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi...

24 KASIM DEPREM LİSTESİ

2019.11.24 16:33:21  37.6487   35.6497        5.3      -.-  3.9  3.7   KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)                 
2019.11.24 16:30:02  39.0197   32.7578        0.0      -.-  1.4  -.-   YESILYURT-KULU (KONYA)                       
2019.11.24 16:23:25  38.8188   42.7328        7.5      -.-  2.6  -.-   ADILCEVAZ (BITLIS)                          
2019.11.24 15:56:43  39.5247   26.2505        2.9      -.-  2.3  -.-   KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE)                
2019.11.24 15:49:17  36.0427   29.6215        5.0      -.-  2.0  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)          
2019.11.24 13:57:48  35.8708   30.5038       16.9      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                
2019.11.24 12:22:50  40.5637   28.9832        4.3      -.-  1.4  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)     
2019.11.24 10:13:30  40.6195   28.9168        6.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)   
2019.11.24 09:19:45  39.0945   38.3572       10.0      -.-  2.2  -.-   EYNIR-ARAPGIR (MALATYA)                 
2019.11.24 08:23:54  39.3032   28.3320        5.5      -.-  1.9  -.-   KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)          
2019.11.24 08:13:14  40.3153   27.5455       14.7      -.-  1.8  -.-   CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR)              
2019.11.24 07:06:42  36.5020   28.6555        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                          
2019.11.24 05:41:11  39.1305   29.0698        6.3      -.-  2.1  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)            
2019.11.24 05:23:47  39.1083   29.0470        5.8      -.-  2.3  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)              
2019.11.24 03:54:41  40.8640   28.2383        7.7      -.-  2.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2019.11.24 03:28:31  37.5377   38.6953       18.2      -.-  1.6  -.-   HAYRAT-HILVAN (SANLIURFA)                      
2019.11.24 02:23:12  38.3308   42.8332        4.1      -.-  1.6  -.-   DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)                           
2019.11.24 00:27:34  40.7297   27.4912       12.7      -.-  2.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     l
2019.11.24 00:22:47  38.8612   43.5747        5.0      -.-  3.3  3.4   AKCIFT-(VAN)                                      REVIZE01   (2019.11.2
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