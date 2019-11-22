Deprem mi oldu? 22 Kasım Kandilli Rasathanesi en son depremler
En son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Türkiye'de gerçekleşen son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, yerin kaç kilometre altında olduğu sarsıntı derecesini aktardı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Deprem mi oldu sorusu, 22 Kasım Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 22 Kasım tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.22 06:33:02 39.3290 28.2797 9.4 -.- 2.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.22 06:20:57 38.7145 38.2395 8.8 -.- 2.3 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.11.22 05:37:33 39.1847 28.1983 9.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.22 05:14:35 37.9377 44.5708 10.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.11.22 05:11:22 39.2418 26.1783 1.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.22 05:11:22)
2019.11.22 04:49:41 37.2498 36.3390 5.3 -.- 2.9 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2019.11.22 04:31:37 39.3398 28.2817 9.5 -.- 2.3 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.22 04:29:11 39.3220 28.2728 14.9 -.- 1.5 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.22 04:00:26 37.3833 37.0628 5.0 -.- 2.4 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.11.22 03:55:17 38.3495 39.4310 4.9 -.- 2.2 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2019.11.22 03:18:30 38.5617 43.0715 20.7 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2019.11.22 03:02:40 39.0350 38.3810 16.2 -.- 1.3 -.- CIGNIR-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2019.11.22 02:51:19 40.7872 27.5933 9.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.22 02:25:22 39.3265 27.9430 8.1 -.- 1.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
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