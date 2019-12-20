Deprem mi oldu? 20 Aralık Kandilli Rasathanesi en son depremler

Deprem mi oldu sorusu, 20 Aralık Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 20 Aralık tarihli son depremler listesi

20 ARALIK SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.20 06:55:44 40.3812 28.7162 5.4 -.- 2.3 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel

2019.12.20 06:36:05 36.0282 27.6075 5.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 06:16:50 37.9547 42.9402 7.4 -.- 1.7 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

2019.12.20 05:48:58 37.2060 28.5370 9.7 -.- 2.0 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

2019.12.20 05:34:21 37.0173 28.2510 5.0 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.20 05:31:06 37.9665 28.7837 12.4 -.- 1.4 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2019.12.20 05:21:43 36.0292 27.6213 15.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.20 04:52:49 36.8297 27.8292 7.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.12.20 03:49:39 39.3432 28.2548 2.7 -.- 1.6 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2019.12.20 03:04:10 36.1327 29.3798 16.0 -.- 1.8 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2019.12.20 02:02:27 38.7690 23.5218 32.3 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2019.12.20 01:07:54 39.3400 40.3522 1.9 -.- 1.7 -.- KIGI (BINGOL) İlksel

2019.12.20 01:07:25 39.3912 40.4263 12.5 -.- 1.7 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel