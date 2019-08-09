Deprem listesine yenileri ekleniyor - İşte 9 Ağustos tarihli son depremler
Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok ilde hissedilen ve paniğe neden olan İzmir ve Denizli depremleri ardından son depremlere ilişkin araştırmalar da artı. Artçı depremler bugün de devam ediyor. Özellikle Ege Bölgesi'nin birçok bölgesinde büyüklü küçüklü depremler yaşanıyor. İşte, 9 Ağustos tarihli son depremler
Depremin ardından Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 100 aşan deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.
İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nin yanı sıra Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde sarsıntılar kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.08.09 07:05:51 37.8522 29.7368 8.5 -.- 3.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 06:11:58 38.0402 26.8988 10.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 05:38:13 40.2292 25.2162 4.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.09 05:13:19 37.8150 29.6715 8.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 05:00:38 37.8387 29.6738 6.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:58:46 37.9967 26.9472 3.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 04:43:51 37.8237 29.7283 8.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:08:58 38.0643 26.9203 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:47:51 38.0577 26.9163 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:33:49 38.0308 26.9387 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:28:02 36.9648 27.5682 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.09 03:19:07 38.0113 26.9163 4.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:49:02 37.8715 29.6592 9.2 -.- 2.3 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:45:24 37.9983 26.9008 5.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:34:52 37.8743 29.7085 2.7 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:34:07 37.8550 29.6877 8.0 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:33:02 37.8493 29.7422 1.7 -.- 2.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:25:46 37.8267 29.7493 8.6 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:11:11 37.6697 29.9717 7.3 -.- 2.3 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.09 01:04:53 37.8305 29.7377 7.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:03:09 37.8123 29.7607 7.9 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:02:54 39.5062 25.8612 7.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:02:14 37.6233 30.0365 12.8 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(BURDUR) İlksel
2019.08.09 00:51:56 37.8408 29.7002 6.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.09 00:51:56)
2019.08.09 00:34:26 38.1350 26.8572 8.9 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.09 00:16:37 38.0315 26.8910 7.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:13:22 38.0065 26.9120 5.8 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:11:50 37.7963 29.7200 6.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 00:10:54 37.8052 29.7120 9.8 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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