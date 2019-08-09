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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Deprem listesine yenileri ekleniyor - İşte 9 Ağustos tarihli son depremler

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Deprem listesine yenileri ekleniyor - İşte 9 Ağustos tarihli son depremler

Deprem hattı üzerinde bulunan ülkemizden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok ilde hissedilen ve paniğe neden olan İzmir ve Denizli depremleri ardından son depremlere ilişkin araştırmalar da artı. Artçı depremler bugün de devam ediyor. Özellikle Ege Bölgesi'nin birçok bölgesinde büyüklü küçüklü depremler yaşanıyor. İşte, 9 Ağustos tarihli son depremler

Depremin ardından Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 100 aşan deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nin yanı sıra Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde sarsıntılar kaydedildi. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.08.09 07:05:51 37.8522 29.7368 8.5 -.- 3.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 06:11:58 38.0402 26.8988 10.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 05:38:13 40.2292 25.2162 4.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.09 05:13:19 37.8150 29.6715 8.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 05:00:38 37.8387 29.6738 6.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:58:46 37.9967 26.9472 3.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 04:43:51 37.8237 29.7283 8.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:08:58 38.0643 26.9203 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:47:51 38.0577 26.9163 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:33:49 38.0308 26.9387 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:28:02 36.9648 27.5682 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.09 03:19:07 38.0113 26.9163 4.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:49:02 37.8715 29.6592 9.2 -.- 2.3 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:45:24 37.9983 26.9008 5.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:34:52 37.8743 29.7085 2.7 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:34:07 37.8550 29.6877 8.0 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:33:02 37.8493 29.7422 1.7 -.- 2.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:25:46 37.8267 29.7493 8.6 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:11:11 37.6697 29.9717 7.3 -.- 2.3 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.09 01:04:53 37.8305 29.7377 7.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:03:09 37.8123 29.7607 7.9 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:02:54 39.5062 25.8612 7.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:02:14 37.6233 30.0365 12.8 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(BURDUR) İlksel
2019.08.09 00:51:56 37.8408 29.7002 6.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.09 00:51:56)
2019.08.09 00:34:26 38.1350 26.8572 8.9 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.09 00:16:37 38.0315 26.8910 7.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:13:22 38.0065 26.9120 5.8 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:11:50 37.7963 29.7200 6.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 00:10:54 37.8052 29.7120 9.8 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

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