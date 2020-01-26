Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır? İşte, AFAD'ın örnek deprem çantasında olması gereken malzemeler
Deprem çantası nasıl hazırlanır sorusu, Elazığ depremi sonrası internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Gündemde yer alan depremle beraber, deprem çantasına konulması gereken eşyalar, olası bir depreme karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, deprem çantasında neler olmalı? İşte, AFAD'ın örnek deprem çantasında olması gereken malzemeler listesine göre deprem çantası hazırlamanın detayları...
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilen deprem çantası, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme geldi. Olası büyük bir depremde yardım ekipleri ulaşana kadar afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan ve hayatta kalma olasılığını arttıran deprem çantası malzeme listesi AFAD'ın internet sitesinde yer aldı. Peki, deprem çantasına neler olur? İşte, deprem çantasında olması gerekenler...
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Afet ve Acil Durum Çantanızda acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulunmalıdır. Acil durumlarda bu malzemeleri tedarik etmeniz için zamanınız olmayacağından Afet ve Acil Durum Çantanızı önceden hazır bulundurmanız faydalı olacaktır.
Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olmayabilir. Yardım almanız saatler belki de günler sürebileceğinden kendi kendinize hayatta kalmanız gerekebilir. Bu yüzden de çantanızda en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulunmalıdır.
Acil durumlarda günler hatta haftalar süren elektrik, gaz, su ve telefon kesintileri yaşanabilir. Bu yüzden çantanız bu kesintiler süresince size kolaylık sağlayacak malzemeleri de içermelidir.
Hazırlayacağınız çantanın her an taşınabilir olması ve olası tahliye durumlarında kullanabilmeniz için aracınızda bulunması yararınıza olacaktır.
Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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