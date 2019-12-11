Deprem çantasına neler konulur? İşte örnek bir deprem çantasında bulunması gereken eşyalar
Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de her gün şiddetli ya da küçük çaplı deprem meydana geliyor. Son olarak Balıkesir'de yaşanan depremle beraber, bir kez daha deprem çantası gündeme taşındı. Olası büyük depreme karşı hayati önem taşıyan deprem çantasına konulması gerekenleri AFAD paylaştı. Peki, deprem çantasına neler konulur? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte, örnek deprem çantasında bulunması gereken eşyalar.
Şiddetli depremin ardından ilk 72 saatte sağlık ekiplerinin müdahalesi gelene kadar, oluşturulan deprem çantası hayati değer taşıyor. Deprem çantasına konulması gereken eşyaların başında ise yiyecek, giyecek, su, TC kimlik kartı, gibi önemli malzemeler yer alıyor. İşte, deprem çantasına konulması gerekenlerin listesi.
DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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