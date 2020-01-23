Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFAD bilgisine göre deprem çantasında olması gereken eşyalar
Deprem çantası nasıl hazırlanır sorusu Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremin ardından en fazla araştırılan konulardan oldu. Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, deprem çantası içinde bulunması gereken eşyaları öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili bilgileri paylaşan AFAD, deprem çantasında bulunması gereken eşyaları resimli paylaştı. Peki, deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte, AFAD bilgisine göre deprem çantasında olması gereken eşyaların listesi.
Deprem sonrası hayatta kalma şansını arttıran deprem çantası Türkiye genelinde vatandaşların araştırdığı konulardan oldu. Uzmanlar sık sık deprem çantasının öneminden bahsederken Marmara Bölgesi'nde yaşanan son deprem, deprem kuşağı ülkesi olduğumuzu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Daha büyük olası depremden önceden hazırlanan deprem çantası, vatandaşların ilk yardım ekiplerine ulaşmasında kolaylık sağlayarak hayati değer taşıyor. Peki, deprem çantasına hangi malzemeler konulmalı? İşte, deprem çantasında olması gerekenler...
DEPREM ÇANTASINA NELER KONULMALI?
Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
Deprem çantasında bulunması gerekenler neler Deprem çantası hazırlarken neler konulmalı
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Hijyen malzemeleri
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
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