‘Deport listesi’nde 959 DEAŞ’lı
İade edilecek yabancı DEAŞ’lı teröristler geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Sınır dışı listesindeki 959 DEAŞ’lı arasında Rusya’dan 99, Almanya’dan 17, ABD’den iki kişi var. Biri de ‘vatansız’.
TÜRKİYE’nin, bu ayın sonuna kadar deport (sınır dışı) etmek için çalışma başlattığı geri gönderme merkezindeki yabancı uyruklu DEAŞ’lıların ülkelere göre listesi çıkarıldı. Buna göre sınır dışı edilecek 959 DEAŞ’lının arasında Rusya’dan 99, Almanya’dan 17, Hollanda’dan 3 ve Fransa’dan 2 DEAŞ’lı bulunuyor. Türkiye, yabancı uyruklu DEAŞ’lıları vatandaşı olduğu ülkelere göndermeye başlarken, geri gönderme merkezindeki 959 DEAŞ’lının da iade çalışmaları yürütülüyor. Bu merkezlerde bulunan 959 DEAŞ’lının 147’sinin küçük yaştaki çocuklardan oluştuğu belirtildi. Çocuk yaştaki DEAŞ’lıların çoğunun anne veya babasını Suriye’deki çatışmalarda kaybettiği, bazılarının yanlarında ailelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
İlk etapta geri gönderme merkezinde olan DEAŞ’lılar sınır dışı edilecek. Yabancı uyruklu DEAŞ’lıların ülkelere göre dağılımı ise şöyle:
Rusya 99, Almanya 17, Ukrayna 4, Hollanda 3, Fransa 2, Danimarka 2, Avusturya 2, Kosova 2, Bulgaristan 2, Romanya 1, Arnavutluk 1, Özbekistan 82, Azerbaycan 29, Kırgızistan 23, Tacikistan 21, Mısır 13, Afganistan 11, Tunus 10, Kazakistan 10, Filistin 9, Fas 8, Pakistan 6, Türkmenistan 6, Nijerya 3, İran 3, Somali 3, Libya 2, Ürdün 2, Cezayir 2, Suudi Arabistan 2, Yemen 1, Birleşik Krallık 1, Irak 296 ve Suriye 273.
BU YIL 1201 OPERASYON YAPILDI
Geri gönderme merkezlerinde bulunan DEAŞ’lılar arasında 2 ABD vatandaşı ve Avustralya’dan da 3 DEAŞ’lı bulunuyor. Geri gönderme merkezindeki DEAŞ’lılardan 1 kişi vatansız konumunda bulunurken, 2 DEAŞ’lının da uyruğunu tespit etme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yasadışı yollardan Türkiye’ye geçen DEAŞ’lıların yakalanmasına yönelik 2019 yılında 1201 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 782 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 843 kişi tutuklandı. Aynı dönemde sınırdan geçmeye çalışırken 191 DEAŞ’lı yakalandı. 98 DEAŞ’lı ise Suriye’den kaçarak Türk güvenlik güçlerine teslim oldu.
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