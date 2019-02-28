Denklik şikâyetinde öğrenciler haklı bulundu
YURTDIŞINDA yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelen ve denklik engeline takılan binlerce öğrenci sorunlarına çözüm arıyor.
YÖK’ün denklik başvurusu yapan öğrencilere, ‘Yapılacak seviye tespit sınavında 100 üzerinden 40 puan ve üzeri not alarak başaralı olması halinde denklik işlemi yapılacağı’ kararını öğrenciler mahkemeye taşıdı. Öğrenciler, “Eksik derslerin tespit edilerek, ders tamamlama eğitimi verilmesi gerektiğini, ders tamamlamadan seviye tespit sınavının yapılmasının YÖK Denklik Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu” savunarak mahkemeye başvurdu. Ankara 4’üncü, 13’üncü ve 17’nci idare mahkemeleri, YÖK’ün bu uygulamasının Denklik Yönetmeliği’nin 9/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle öğrenciler lehine karar verdi. Kararlarda, “YÖK’ün gerekli araştırma-inceleme ve raporlama yaparak ortaya çıkan sonuca göre eksik ders varsa belirlenerek tamamlatılması, eğitim düzeyi, derslerin içeriği, ders sayısı incelenerek buna göre denklik verilmesi” gerektiği belirtildi.
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