Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı

    Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı

    DENİZLİ (İHA)
    16.05.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Denizli’de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine ‘Spiderman' ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olmasına rağmen sosyal medyada kendisine verdiği Spiderman (Örümcek Adam) lakabıyla polisle dalga geçip aşağılayan E.T. isimli şahsın yakalandığı bildirdi. Denizlili Spiderman hayatının şokunu yaşadı
    ‘Spiderman Uçamadı’ başlığı ile yapılan açıklamada, “Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla polisin kendisini yakalayamayacağını iddia eden E.T. isimli şahıs polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmış. şahıs yapılan adli işlemler neticesi Denizli Cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (16.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Polis , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri