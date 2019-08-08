Denizli'deki depremin hissedildiği Isparta'da belediye binasına giriş yasaklandı
Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, İzmir, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp personele izin verdi.
Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.
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