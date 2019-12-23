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Ramazan ÇETİN / HONAZ (Denizli), (DHA)
23.12.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

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Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Denizli-Uşak Karayolu Zıpır Yokuşu yakınlarında meydana geldi. Denizli-Çivril seferini yapan yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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