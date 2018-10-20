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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (İHA)
20.10.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Denizli’de vahşet! Aç bırakıp öldürdükten sonra çukura atıp yaktılar…

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Denizli’de vahşet! Aç bırakıp öldürdükten sonra çukura atıp yaktılar…

Denizli’de bir çiftlikte sahipleri tarafından bakılamayan yaklaşık 150 keçi telef oldu. Sahiplerinin hiç uğramadığı işletmede işçilerin de açlıktan her geçen gün telef olan keçileri bir çukura atarak yaktığı iddia edildi.

İddiaya göre olay, Çardak ilçesi ile Sazköy arasında bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Zehra Ari isimli vatandaş, Çardak’tan Sazköy istikametine gittiği sırada yol kenarında bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların yerde şişmiş şekilde yatığını fark eti. Durumu araştıran Ari, çiftlikteki hayvanların bakımsız bırakıldığını, çiftlikte elektriğin, suyun ve yemin olmadığını öğrendi. Sayıları henüz belirlenemeyen ve açlıktan ölen hayvanların çiftlik kenarındaki çukura atılarak yakıldığını da fark eden Ari, durumu Çardak İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

Çiftliğe gelen yetkililer yaptıkları incelemede, çiftlik sahiplerine ceza kesti. Sağ kalan hayvanları teslim alan yetkililer, telef olan ve sayıları henüz belirlenemeyen hayvanları önce ilaçladı ardından kepçeyle açılan çukura gömdü. Yapılan çalışmaların ardından çiftlik tamamen boşaltılırken, çalışanların da hayvanların bakımını ihmal ettiği ve durumu yetkililere bildirmediği öne sürüldü.

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Zehra Ari, yoldan geçerken hayvanların şiştiğini ve hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiğini söyledi. Çiftliğe geldiğinde yüzlerce hayvanın yakıldığını, çoğunun ise ahırlarda telef olduğunu aktaran Ari, "Ben bu çiftliği yıllardır biliyorum. Daha önce buradan hayvan almışlığım da var. Ancak burası el değiştirmiş, eski sahipleri cezaevine girince burayı satmak zorunda kalmış. Yeni sahipleri de buraya hiç uğramamış, bir aileye emanet edip gitmişler. Onlar da ilgilenmemiş. Hayvanlar aç susuz bırakılmış, burada 600’e yakın hayvan vardı bunların yarısı satıldıysa bile geriye kalan hayvanlar açlıktan telef olmuş. Çiftliğe bakıyoruz hayvanların içebileceği bir su yok, yem yok, sadece samanla beslemeye çalışmışlar. O samanlar da büyükbaş hayvanların bile yiyemeyeceği samanlar olduğu için yiyememiş keçiler. Burada ölen keçileri çukura atıp tek tek yakmışlar, bazılarını da çiftliğin kenarına atmışlar, biz sonlarına denk geldik" dedi.

Durumu fark ettikten sonra Çardak İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdiğini belirten Ari, "Yetkililer buraya geldi, hayvanların açlıktan öldüğünü belirlediler. Çiftlik sahiplerine ceza kesip kalan sağ hayvanları götürdüler. Telef olan hayvanlar ise belediye tarafından ilaçlanıp gömüldü. Burası kokudan geçilmiyor, insan sağlığına da zarar veren bir ortam var. Ben insanlık vazifemi yaptım, keşke daha önce fark etseydim. Bu hayvanlara yapılan vicdansızlık" diye konuştu.

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