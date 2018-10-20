Denizli’de vahşet! Aç bırakıp öldürdükten sonra çukura atıp yaktılar…

İddiaya göre olay, Çardak ilçesi ile Sazköy arasında bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Zehra Ari isimli vatandaş, Çardak’tan Sazköy istikametine gittiği sırada yol kenarında bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların yerde şişmiş şekilde yatığını fark eti. Durumu araştıran Ari, çiftlikteki hayvanların bakımsız bırakıldığını, çiftlikte elektriğin, suyun ve yemin olmadığını öğrendi. Sayıları henüz belirlenemeyen ve açlıktan ölen hayvanların çiftlik kenarındaki çukura atılarak yakıldığını da fark eden Ari, durumu Çardak İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

Çiftliğe gelen yetkililer yaptıkları incelemede, çiftlik sahiplerine ceza kesti. Sağ kalan hayvanları teslim alan yetkililer, telef olan ve sayıları henüz belirlenemeyen hayvanları önce ilaçladı ardından kepçeyle açılan çukura gömdü. Yapılan çalışmaların ardından çiftlik tamamen boşaltılırken, çalışanların da hayvanların bakımını ihmal ettiği ve durumu yetkililere bildirmediği öne sürüldü.

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Zehra Ari, yoldan geçerken hayvanların şiştiğini ve hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiğini söyledi. Çiftliğe geldiğinde yüzlerce hayvanın yakıldığını, çoğunun ise ahırlarda telef olduğunu aktaran Ari, "Ben bu çiftliği yıllardır biliyorum. Daha önce buradan hayvan almışlığım da var. Ancak burası el değiştirmiş, eski sahipleri cezaevine girince burayı satmak zorunda kalmış. Yeni sahipleri de buraya hiç uğramamış, bir aileye emanet edip gitmişler. Onlar da ilgilenmemiş. Hayvanlar aç susuz bırakılmış, burada 600’e yakın hayvan vardı bunların yarısı satıldıysa bile geriye kalan hayvanlar açlıktan telef olmuş. Çiftliğe bakıyoruz hayvanların içebileceği bir su yok, yem yok, sadece samanla beslemeye çalışmışlar. O samanlar da büyükbaş hayvanların bile yiyemeyeceği samanlar olduğu için yiyememiş keçiler. Burada ölen keçileri çukura atıp tek tek yakmışlar, bazılarını da çiftliğin kenarına atmışlar, biz sonlarına denk geldik" dedi.

Durumu fark ettikten sonra Çardak İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdiğini belirten Ari, "Yetkililer buraya geldi, hayvanların açlıktan öldüğünü belirlediler. Çiftlik sahiplerine ceza kesip kalan sağ hayvanları götürdüler. Telef olan hayvanlar ise belediye tarafından ilaçlanıp gömüldü. Burası kokudan geçilmiyor, insan sağlığına da zarar veren bir ortam var. Ben insanlık vazifemi yaptım, keşke daha önce fark etseydim. Bu hayvanlara yapılan vicdansızlık" diye konuştu.