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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA 
23.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

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Denizli'de suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

DENİZLİ'de 'zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama ve adam kaçırma' ile 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen organize suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde organize suç örgütüne yönelik pazar günü operasyon düzenledi. 'Yaralama ve adam kaçırma', 'zorla çek ve senet tahsilatı', 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi ekipleri ile birlikte suç örgütü üyelerine ait olduğu belirtilen gece kulübüne de baskın yaptı. Gece kulübünün yakınındaki iş yerinin güvenlik kamarasınca baskın anı, anbean kaydedildi. Görüntülerde, gece kulübü baskınından sonra bazı şüphelilerin, üzerlerinde tabancayla yakalanmamak için silahları bahçeye attığı görüldü. Polis, gece kulübünün bahçesinde bulunan 3 tabancaya, incelenmek üzere el koydu. Organize suç örgütünce işlenen suçlar kapsamında 53 kişinin mağdur olduğu, bazılarının savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.

 

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