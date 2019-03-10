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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DENİZLİ (İHA)
10.03.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Denizli'de şoke eden olay! Otomobilini trenin önünde bırakıp kaçtı...

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Denizli'de şoke eden olay! Otomobilini trenin önünde bırakıp kaçtı...

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, Denizli-İzmir seferini yapan trenin önüne çıktı. Tren çarpmadan son anda araçtan atlayan sürücü kayıplara karıştı.

Olay, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, H.İ. yönetimindeki 06 ZD 039 plakalı otomobil, demir yolunun kenarında bulunan tarladan Denizli-İzmir seferini yapan ana hat treninin önüne çıktı. Tren duramayarak otomobile çarptı. Treni fark ederek aracından son anda atlayan sürücü, otomobilini rayların üzerinde bırakarak kaçtı. Olay nedeniyle demir yolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlık ekipler, aracı uzun uğraşlar sonucu yol kenarına aldı. Jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaçan H.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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