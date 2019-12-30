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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:53,Son Güncelleme:/

Denizli’de patlama: Yaralılar var…

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Denizli’de bir apartta patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken 4 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Denizli’de patlama: Yaralılar var…


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