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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.06.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Denizli'de ortalık karıştı... Mahalleli birbirine girdi

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Denizli'de ortalık karıştı... Mahalleli birbirine girdi

Denizli’de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi hastanelik olurken 4 kişi polis tarafindan gözaltına alındı. Darp raporu alan yaralılar ve mahalle sakinleri öfkeli adamdan şikayetçi oldu. 

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  • Denizlide ortalık karıştı
  • Denizlide ortalık karıştı
  • Denizlide ortalık karıştı
  • Denizlide ortalık karıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı. Mahallede sorunun çözülmesi için iddiaya göre imza toplandı ama bir sonuca varılamadı.

Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Y., iddiaya göre K.Ü.’nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek Şerife Y., eşi Ahmet Y. (34) ve Serkan A. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

MAHALLE SAKİNLERİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Ahmet Y. ile Serkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çınar Polis Merkezi’ne götürüldü. Ahmet Y. ile Serkan A.’nın yüz ve boyun kısımlarından kanamaların bulunduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi. Darp raporu alan yaralılar, polis merkezine gelerek K.Ü. ve yanındakilerden şikayetçi oldu.

Öte yandan mahalle sakinleri de olay sonrası polis merkezine gelerek ifade verdi. Mahallenin K.Ü.’den şikayetçi olduğu öne sürüldü.

“ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUZ, ÇOCUKLAR SOKAKTA OYNUYOR DİYE KIZIYOR”

K.Ü.’den mahalleli olarak şikayetçi olduklarını belirten Şerife Y., “2 yıldır bizim mahallede oturuyor, huzurumuz kalmadı. Adam ölüm tehditleri savuruyor, canımız tehlikede. Çocuklarımız sokakta oynuyor diye kızıyor.

Çocuklarım kapımın önünde oynuyor diye suç oluyor, ben burada hakkımı arıyorum. Buraya geldik ifademizi verdik mahalleli olarak şikayetçi olduk. Ben çocuklarımın canı korkusuyla buradayım. Eşim ve komşumuzun oğlu 4 kişi tarafından darp edildi” dedi.

Darp edilen Ahmet Y. ise, 4 işinin kendisini darp ettiğini kaydetti.

K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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