Denizli'de öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var
Denizli'de öğrenci servis minibüsüyle cipin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 10'u öğrenci, 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Caddesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı servis minibüsüne sağ taraftaki ara yoldan ana yola çıkan Adil Kabaca yönetimindeki 20 ABF 376 plakalı cip çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sürücü, 10'unun öğrenci, 1'inin öğretmen ve 1'inin veli olduğu belirtildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
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