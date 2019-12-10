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Deniz TOKAT/DENİZLİ (DHA)
10.12.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Denizli’de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

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Denizli’de mültecilere yönelik operasyon: 65 gözaltı

Denizli'de 5 farklı noktada polis ekiplerince yapılan denetimde 2'si kadın 65 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah şehir merkezindeki 5 noktada yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde şüpheliler durdurularak üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı.

2 saat süren denetimlerde 160 kişi, Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlerde üzerinde kimlik bulunmayan 48 Afganistan, 8 İran, 6 Suriye, 3 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 65 kişi gözaltına alındı.

Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı, evrakında eksik olduğu tespit edilen kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından gözaltına alınan kişilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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