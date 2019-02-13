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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
13.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Denizli'de korkunç olay! Üzerinden çok sayıda aracın geçtiği ceset bulundu

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Denizli'de korkunç olay! Üzerinden çok sayıda aracın geçtiği ceset bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolda ezilmiş erkek cesedi bulundu. Üzerinden çok sayıda aracın geçtiği belirlenen cesedin, alzheimer hastası Mehmet Candan'a (85) ait olduğu belirlendi.

Denizli - Muğla karayolu, Tavas ilçesi çıkışında dün saat 21.00 sıralarında yol ortasında hareketsiz yatan kişiyi gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolda erkek cesedi ile karşılaştı. Ezildiği için tanınmayacak halde olan cesedin üzerinden çıkan kimlikten, Mehmet Candan'a ait olduğu belirlendi. Üzerinden çok sayıda araç geçtiği belirten Candan'ın, Kale ilçesinden geldiği ve alzheimer hastası olduğu bildirildi.

Mehmet Candan'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Candan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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