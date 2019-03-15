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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
15.03.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Denizli'de korkunç kaza! Bariyer sürücünün karnına saplandı...

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Yüksel'in (21) kontrolünden çıkan otomobil, dönerek, bariyerlere çarptı. Bariyerin araca ve Yüksel'in karnına saplandığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ağır yaralanan Yüksel'in, hastanede tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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  • Denizlide korkunç kaza Bariyer sürücünün karnına saplandı...
  • Denizlide korkunç kaza Bariyer sürücünün karnına saplandı...
  • Denizlide korkunç kaza Bariyer sürücünün karnına saplandı...
  • Denizlide korkunç kaza Bariyer sürücünün karnına saplandı...
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus kavşağından Üçgen kavşağı yönüne, yan yoldan giden Osman Yüksel yönetimindeki 20 AY 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dönerek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobile ve sürücü Yüksel'in karnına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüksel'e, sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yan dönen otomobilin bariyerlere çarptığı ve bariyerin de araca saplandığı anlar yer aldı.

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