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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Deniz TOKAT/DHA
Haber GiriÅŸ: 16.10.2019 - 15:43, Son GÃ¼ncelleme:

Denizli'de korkunç kaza! 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

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DENÄ°ZLÄ°'nin Ã‡al ilÃ§esinde, kamyonun arkadan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± traktÃ¶rdeki aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Kazada kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ deÂ yaralandÄ±.

Kaza, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°sabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. DeÄŸirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yÃ¶netimindeki 20 NH 390 plakalÄ± kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± kamyon, Ã¶nÃ¼nde giden Ali Tokmak (52) yÃ¶netimindeki 20 NL 751 plakalÄ± traktÃ¶re arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle kamyon, yol kenarÄ±ndaki tarlaya devrilirkenÂtraktÃ¶r yaklaÅŸÄ±k 50 metre sÃ¼rÃ¼klendi. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrolde, traktÃ¶rde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Tokmak, eÅŸi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'Ä±n (70) Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. YaralÄ± kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Etli ise, ambulansla, Ã‡al Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±'nÄ±n kaza yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan cenazeler, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere, Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Denizlide korkunÃ§ kaza 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...

Denizlide korkunÃ§ kaza 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...


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