Denizli'de korkunç kaza! 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti...
DENÄ°ZLÄ°'nin Ã‡al ilÃ§esinde, kamyonun arkadan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± traktÃ¶rdeki aynÄ± aileden 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Kazada kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ deÂ yaralandÄ±.
Kaza, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°sabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. DeÄŸirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yÃ¶netimindeki 20 NH 390 plakalÄ± kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± kamyon, Ã¶nÃ¼nde giden Ali Tokmak (52) yÃ¶netimindeki 20 NL 751 plakalÄ± traktÃ¶re arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle kamyon, yol kenarÄ±ndaki tarlaya devrilirkenÂtraktÃ¶r yaklaÅŸÄ±k 50 metre sÃ¼rÃ¼klendi. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± kontrolde, traktÃ¶rde bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Tokmak, eÅŸi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'Ä±n (70) Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. YaralÄ± kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Etli ise, ambulansla, Ã‡al Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±'nÄ±n kaza yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan cenazeler, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere, Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Jandarma, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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