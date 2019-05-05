Denizli'de ilk sahur saat kaçta? İşte Türkiye geneli sahur vakti
Bugün Ramazan'ın ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin sahur vaktini araştırmaya başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, sahurun yanı sıra 2019 imsakiyesini de merak ediyor. Yurt geneli gibi Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli’deki vatandaşlar da ilk sahur için büyük bir heyecan içerisinde. Peki, Denizli'de ilk sahur saat kaçta? İşte Türkiye geneli sahur vakti
Türkiye’nin dört bir yanında ilk sahur ve ilk oruç heyecanı yaşanıyor. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. Türkiye'nin 7 bölgesi, diğer 80 ili gibi Deniz'de ikamet eden vatandaşlar da sahura kalkacakları saati inceliyor.
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte 5 Mayıs tarihli sahur vakti merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. Peki, Ege Bölgesi’nin büyükşehirlerinden Denizli’de ilk sahur ne zaman yapılacak?
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|04:24
|05:57
|13:05
|16:53
|20:04
|21:30
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:23
|05:56
|13:05
|16:53
|20:05
|21:32
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:21
|05:55
|13:05
|16:53
|20:06
|21:33
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:20
|05:54
|13:05
|16:54
|20:06
|21:34
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:18
|05:53
|13:05
|16:54
|20:07
|21:36
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:17
|05:52
|13:05
|16:54
|20:08
|21:37
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:15
|05:51
|13:05
|16:54
|20:09
|21:38e
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