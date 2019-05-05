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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
05.05.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Denizli'de ilk sahur saat kaçta? İşte Türkiye geneli sahur vakti

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Denizli'de ilk sahur saat kaçta? İşte Türkiye geneli sahur vakti

Bugün Ramazan'ın ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilin sahur vaktini araştırmaya başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, sahurun yanı sıra 2019 imsakiyesini de merak ediyor. Yurt geneli gibi Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli’deki vatandaşlar da ilk sahur için büyük bir heyecan içerisinde. Peki, Denizli'de ilk sahur saat kaçta? İşte Türkiye geneli sahur vakti

Türkiye’nin dört bir yanında ilk sahur ve ilk oruç heyecanı yaşanıyor. Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bugün ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, saatler öncesinden sahur vaktini merak etmeye başladı. Türkiye'nin 7 bölgesi, diğer 80 ili gibi Deniz'de ikamet eden vatandaşlar da sahura kalkacakları saati inceliyor. 

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte 5 Mayıs tarihli sahur vakti merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da saat 04.09’da bitip oruç başlarken ilk iftar yarın saat 20.12’de yapılacak. Peki, Ege Bölgesi’nin büyükşehirlerinden Denizli’de ilk sahur ne zaman yapılacak?

Denizlide ilk sahur saat kaçta İşte Türkiye geneli sahur vakti

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05 Mayıs 2019 Pazar04:2405:5713:0516:5320:0421:30
06 Mayıs 2019 Pazartesi04:2305:5613:0516:5320:0521:32
07 Mayıs 2019 Salı04:2105:5513:0516:5320:0621:33
08 Mayıs 2019 Çarşamba04:2005:5413:0516:5420:0621:34
09 Mayıs 2019 Perşembe04:1805:5313:0516:5420:0721:36
10 Mayıs 2019 Cuma04:1705:5213:0516:5420:0821:37
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:1505:5113:0516:5420:0921:38e
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