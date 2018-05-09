Denizli’de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

Tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de yaşayan vatandaşlar da günler öncesinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşler Başkanlığı, 2018 imsakiyesini paylaştı.



Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Denizliler ise ilk iftarı saat 20.14’te açacak. İşte 30 günlük Denizli imsakiye bilgileri!





Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:08 05:46 13:06 16:55 20:14 21:45 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:07 05:46 13:06 16:55 20:15 21:46 18 Mayıs 2018 Cuma 04:06 05:45 13:06 16:56 20:15 21:47 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:05 05:44 13:06 16:56 20:16 21:49 20 Mayıs 2018 Pazar 04:04 05:43 13:06 16:56 20:17 21:50 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:02 05:43 13:06 16:56 20:18 21:51 22 Mayıs 2018 Salı 04:01 05:42 13:06 16:56 20:19 21:52 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:00 05:41 13:06 16:57 20:20 21:53 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:59 05:41 13:07 16:57 20:20 21:55 25 Mayıs 2018 Cuma 03:58 05:40 13:07 16:57 20:21 21:56 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:57 05:39 13:07 16:57 20:22 21:57 27 Mayıs 2018 Pazar 03:56 05:39 13:07 16:57 20:23 21:58 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 21:59 29 Mayıs 2018 Salı 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 22:00 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:54 05:37 13:07 16:58 20:25 22:01 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:37 13:07 16:58 20:26 22:02 1 Haziran 2018 Cuma 03:52 05:37 13:07 16:59 20:26 22:03 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:36 13:08 16:59 20:27 22:04 3 Haziran 2018 Pazar 03:51 05:36 13:08 16:59 20:28 22:05 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:50 05:36 13:08 16:59 20:28 22:06 5 Haziran 2018 Salı 03:50 05:35 13:08 17:00 20:29 22:07 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:08 7 Haziran 2018 Perşembe 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:09 8 Haziran 2018 Cuma 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:09 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:10 10 Haziran 2018 Pazar 03:48 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:47 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 12 Haziran 2018 Salı 03:47 05:34 13:09 17:01 20:33 22:12 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:47 05:34 13:10 17:01 20:33 22:13 14 Haziran 2018 Perşembe 03:47 05:34 13:10 17:02 20:34 22:13