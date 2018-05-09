Denizli’de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

Tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de yaşayan vatandaşlar da günler öncesinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşler Başkanlığı, 2018 imsakiyesini paylaştı.
Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Denizliler ise ilk iftarı saat 20.14’te açacak. İşte 30 günlük Denizli imsakiye bilgileri!
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:08
|05:46
|13:06
|16:55
|20:14
|21:45
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|04:07
|05:46
|13:06
|16:55
|20:15
|21:46
|18 Mayıs 2018 Cuma
|04:06
|05:45
|13:06
|16:56
|20:15
|21:47
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|04:05
|05:44
|13:06
|16:56
|20:16
|21:49
|20 Mayıs 2018 Pazar
|04:04
|05:43
|13:06
|16:56
|20:17
|21:50
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|04:02
|05:43
|13:06
|16:56
|20:18
|21:51
|22 Mayıs 2018 Salı
|04:01
|05:42
|13:06
|16:56
|20:19
|21:52
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|04:00
|05:41
|13:06
|16:57
|20:20
|21:53
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:59
|05:41
|13:07
|16:57
|20:20
|21:55
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:58
|05:40
|13:07
|16:57
|20:21
|21:56
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:57
|05:39
|13:07
|16:57
|20:22
|21:57
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:56
|05:39
|13:07
|16:57
|20:23
|21:58
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:55
|05:38
|13:07
|16:58
|20:24
|21:59
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:55
|05:38
|13:07
|16:58
|20:24
|22:00
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:54
|05:37
|13:07
|16:58
|20:25
|22:01
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:53
|05:37
|13:07
|16:58
|20:26
|22:02
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:52
|05:37
|13:07
|16:59
|20:26
|22:03
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:52
|05:36
|13:08
|16:59
|20:27
|22:04
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:51
|05:36
|13:08
|16:59
|20:28
|22:05
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:50
|05:36
|13:08
|16:59
|20:28
|22:06
|5 Haziran 2018 Salı
|03:50
|05:35
|13:08
|17:00
|20:29
|22:07
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:49
|05:35
|13:08
|17:00
|20:30
|22:08
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:49
|05:35
|13:08
|17:00
|20:30
|22:09
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:48
|05:35
|13:09
|17:00
|20:31
|22:09
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:48
|05:35
|13:09
|17:00
|20:31
|22:10
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:48
|05:34
|13:09
|17:01
|20:32
|22:11
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:47
|05:34
|13:09
|17:01
|20:32
|22:11
|12 Haziran 2018 Salı
|03:47
|05:34
|13:09
|17:01
|20:33
|22:12
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:47
|05:34
|13:10
|17:01
|20:33
|22:13
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:47
|05:34
|13:10
|17:02
|20:34
|22:13