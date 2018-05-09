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    Denizli’de ilk sahur saat kaçta? 2018 sahur ve iftar saatleri

    Hürriyet Haber
    09.05.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Ege Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’nin en kalabalık illerinden biri olan Denizli’de ikamet eden vatandaşlar ilk sahur saatini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen Denizlililer, 30 günlük imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki Denizli’de ilk sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri!

    Tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de yaşayan vatandaşlar da günler öncesinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İşler Başkanlığı, 2018 imsakiyesini paylaştı.

    Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Denizliler ise ilk iftarı saat 20.14’te açacak. İşte 30 günlük Denizli imsakiye bilgileri!

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba04:0805:4613:0616:5520:1421:45
    17 Mayıs 2018 Perşembe04:0705:4613:0616:5520:1521:46
    18 Mayıs 2018 Cuma04:0605:4513:0616:5620:1521:47
    19 Mayıs 2018 Cumartesi04:0505:4413:0616:5620:1621:49
    20 Mayıs 2018 Pazar04:0405:4313:0616:5620:1721:50
    21 Mayıs 2018 Pazartesi04:0205:4313:0616:5620:1821:51
    22 Mayıs 2018 Salı04:0105:4213:0616:5620:1921:52
    23 Mayıs 2018 Çarşamba04:0005:4113:0616:5720:2021:53
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:5905:4113:0716:5720:2021:55
    25 Mayıs 2018 Cuma03:5805:4013:0716:5720:2121:56
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:5705:3913:0716:5720:2221:57
    27 Mayıs 2018 Pazar03:5605:3913:0716:5720:2321:58
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:5505:3813:0716:5820:2421:59
    29 Mayıs 2018 Salı03:5505:3813:0716:5820:2422:00
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:5405:3713:0716:5820:2522:01
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:5305:3713:0716:5820:2622:02
    1 Haziran 2018 Cuma03:5205:3713:0716:5920:2622:03
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:5205:3613:0816:5920:2722:04
    3 Haziran 2018 Pazar03:5105:3613:0816:5920:2822:05
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:5005:3613:0816:5920:2822:06
    5 Haziran 2018 Salı03:5005:3513:0817:0020:2922:07
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:4905:3513:0817:0020:3022:08
    7 Haziran 2018 Perşembe03:4905:3513:0817:0020:3022:09
    8 Haziran 2018 Cuma03:4805:3513:0917:0020:3122:09
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:4805:3513:0917:0020:3122:10
    10 Haziran 2018 Pazar03:4805:3413:0917:0120:3222:11
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:4705:3413:0917:0120:3222:11
    12 Haziran 2018 Salı03:4705:3413:0917:0120:3322:12
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:4705:3413:1017:0120:3322:13
    14 Haziran 2018 Perşembe03:4705:3413:1017:0220:3422:13
    Etiketler: denizli sahur , ramazan , sahur saati , SeoHaber , NoMobil , gündem
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