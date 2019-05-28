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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Denizli'de ilk kez görüldü

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Denizli'de ilk kez görüldü

Uşak'ta halk arasında ‘İtecik lalesi’ diye adlandırılan ve koruma altına alınan şakayık türü çiçeğe Denizli’de de rastlandı. Çiçeği dağa mantar aramaya gittiklerinde fark ettiklerini aktaran Ahmet Aydın, ''Gördüğümde çok heyecanlandım ve mutlu oldum'' dedi.

Uşak merkeze bağlı Kayaağıl köyündeki İtecik Dağı'nın bin 200 metre yüksekliğindeki zirvesinde açan çiçek, Denizli’de de bulundu. Merkezefendi ilçesi yakınlarından dağlık alanda yaklaşık bin 200 metre rakımda bulunan ‘İtecik lalesi’ görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ender rastlanan ve Uşak’ta koruma altına alınıp koparma cezası bulunan çiçeğe Denizli’de ilk kez rastlanıyor. Dağlık alana mantar toplamaya giden vatandaşlar tarafından bulunan ‘İtecik lalesi’nin Denizli’de de koruma altına alınması bekleniyor.

“Çok heyecanlandım, fotoğraflarını çektim”

Çiçeği dağa mantar aramaya gittiklerinde fark ettiklerini aktaran Ahmet Aydın, çiçeğin dikkatini çektiğini ve internetten araştırdığını söyledi. Lalenin haberlerde gördüğü ender görülen İtecik lalesi olduğunu fark ettiğini belirten Aydın, “Haberleri izledim, orada gördüğüm lalenin aynısı olduğun fark ettim. Ağacı andırıyor, yuvarlak ve topuz halinde. Mandalinaya benziyor, rengi de kıpkırmızı. Tabak halinde açıyor, açtığında da kırmızı içinde sarı renklerle donatılmış bir hali var. Gördüğümde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Böyle şeylerin Denizli’mizde yetişmesi beni mutlu etti. Merakımdan fotoğraflarını çektim, hatıra olarak sakladım” dedi.

Denizlide ilk kez görüldü

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