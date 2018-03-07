Denizli’de filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabaha karşı, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik filmleri aratmayan operasyon yaptı. Uyuşturucu satıcılarını ve evlerini tek tek belirleyen narkotik polisi operasyonu özel harekât polisleriyle birlikte düzenledi. Drone destekli operasyonda özel harekât polisleri uyarıya rağmen açılmayan çelik kapıları, koçbaşıyla kırarak açtı. Ardından evlere giren polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Kapılar kırıldığı sırada şüphelilerin uyuşturucu maddeleri balkonlardan atması drone tarafından havadan görüntülendi. Dört ayrı eve eşzamanlı baskınlar yaparak şüphelileri yakalayan polis; çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin, sentetik kannabinoit, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu satıcılarının bilgisayar maus'u şeklindeki hassas terazi kullanması da dikkat çekti.

TOPLAM 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bağbaşı Mahallesi'nde Şükrü D. (27) ile birlikte yaşadığı Ayşe K.'nin (22) kaldıkları bir apart daireye de operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi de yakaladı. Şükrü D.'nin polisler kapıyı kırdıkları esnada balkondan attığı uyuşturucu maddeler, drone tarafından görüntülendi. Ayşe K.'nin çantasında ruhsatsız, seri numarası silinmiş tabanca bulunurken, cep telefonu bataryası arkasına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu satışından elde edilen paralar da bulunurken, toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.