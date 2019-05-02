Denizli'de FETÖ'nün 'yeni yapılanmasına' operasyon: 6 gözaltı
Denizli'de FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik salı günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün Denizli'deki 'yeni yapılanması'nı oluşturmaya çalıştıkları iddia edilen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait dijital materyaller ile 6 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, üyelerin örgütten kopmalarını engellemek için para desteği sağladıkları, yer temin ettikleri ve yaşamsal destek sağladıkları ileri sürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
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