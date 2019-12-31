Denizli'de FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlıların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen polis, biri emekli albay 2 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına alındı.



Şüpheli emekli albay, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi, diğer zanlı ise tutuklandı.