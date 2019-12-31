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AA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 09:54,Son Güncelleme:/

Denizli'de FETÖ operasyonu

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Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri emekli albay 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlıların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen polis, biri emekli albay 2 şüpheliyi ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüpheli emekli albay, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi, diğer zanlı ise tutuklandı.

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