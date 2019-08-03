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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.08.2019 - 01:00, Son Güncelleme:

Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

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Denizli'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi’nde meydana geldi. Kadir Solak yönetimindeki 20 EG 182 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun soluna dönmek isterken, Muhammet Ali Karatopçu yönetimindeki 20 GG 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak ağaçları devirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Mustafa Ali Karatopçu, Müşteva Karatopçu, Enes Karatopçu, Ahmet Solak ve Ayşe Solak (38) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizlide feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Ayşe Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizlide feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İnceleme sonrası otomobiller olay yerinden kaldırılırken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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