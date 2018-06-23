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    Denizli'de eğlence merkezinde cinayet!

    İHA
    23.06.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Denizli’nin Beyağaç ilçesindeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası iddialara göre, katil zanlısı şahıs tartıştığı 26 yaşındaki genci başından vurarak öldürdükten sonra üst kattaki evine çıkarak uyudu. Olayı ise vatandaşların ihbarı ortaya çıkardı. 

    Olay, sabaha karşı Beyağaç ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Yanıkan (26) isimli şahıs, Beyağaç ilçesindeki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yanıkan, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı işletme sahibi K.Ö ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı ve işletme sahibi K.Ö.'nün yanında bulundurduğu tabanca ile Yanıkan’a ateş ettiği öne sürüldü. Oktay Yanıkan, başına isabet eden kurşun ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı K.Ö’nün ise olay sonrası cinayetin işlendiği işletmesinin üst katında bulunan evine çıktığı ve uyuduğu öne sürüldü.

    Olay sonrası mekandan silah sesi duyan vatandaşlar, güvenlik güçlerini arayıp ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mekanda Yanıkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Evinde bulunan katil zanlısı K.Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Etiketler: Denizli , Cinayet , eğlence merkezi , Polis , kavga , son dakika , haberler
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