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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
20.11.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Denizli'de düşen uçaktan acı haber

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Son dakika: Denizli'de düşen uçaktan acı haber

AYDIN Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulundu. Ekipler, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğenci pilot Merve Altun'un da cansız bedenlerine ulaştı.

Dün sabah saatlerinde, Aydın Çıldır Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı. Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İrtibat kesilen uçağı dün gün boyu, AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada aradı. Yoğun sis altında yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

BU SABAH ENKAZA VE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler çalışmalarına bugün sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada uçağın enkazına ulaştı. Ekipler ardından  pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu.

Pilot Hamdi Yılmaz’ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun’un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı belirtilmişti.

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı: 2 ölüAydın’dan havalandıktan sonra dün öğle saatlerinden buyana Denizli’de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın’ın Karacasu Bölgesinde ulaşıldı.Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapılmıştı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopterde destek vermişti. Aramalar sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın enkazı Aydın’ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un da cesetlerine ulaştı.
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