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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.10.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Denizli’de dehşet anları! Bıçaklanan şahıs herkesi şaşkına çevirdi…

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Denizli’de yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ kavgasında 1 kişi vücudunun 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayda, bıçaklanarak ambulans bekleyen şahıs kanlar içinde kalmasına rağmen olayı cep telefonu ile arkadaşına anlatırken, ambulansa bindirildiği esnada ise basın mensuplarına saldırması herkesi şaşkına çevirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Alper Caddesi üzerinde yaşları 16-17 arasında değişen yaklaşık 30 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. Yan baktın’ tartışması ile büyüyen olayda 16 yaşındaki A.S., bacağından aldığı 2 bıçak darbesi yaralanarak kaçmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşan A.S., sonrasında bir aracın arkasına saklanmaya çalıştığı esnada karşı grubun saldırısına tekrar uğrayarak bu defa karnından bıçaklandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 genç koştu. Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsı bir kafe önünde sandalyeye oturtarak bıçak darbesi aldığı yerlere bezlerle ve üzerinden çıkardığı tişörtle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.S.’yi bıçaklayan şahsı ve kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede A.S.’yi bıçaklayan şahsın kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıyı yakalamak için peşine düştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu sırada oturduğu sandalyede aldığı bıçak darbelerinin üstüne tampon yapılan A.S. ise kanlar içinde kalmasına aldırmadan cep telefonu ile bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen ambulansa alınan A.S., ambulansa binerken olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine saldırmaya çalıştı. Muhabirlere küfür ederek üstüne yürüyen A.S.’ye polis ekipleri müdahale ederek ambulansa bildirdi. Ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan A.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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