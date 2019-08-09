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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- AA- İHA
09.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Denizli'de çökme ihbarına gitti şaşkına döndü

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Denizli'de Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde "çatı çökmesi" ihbarına giden itfaiye eri, depremde zarar gören evinden eşini ve iki çocuğunu kurtardı. Ayrıca, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde merkez üssü Tutluca olan 6 büyüklüğündeki deprem, felaketin yaşandığı ilk gecede, yıllarca aynı yastığa başkoyan Taşkın çiftini ayırdı. Çiftlerden biri evlerini terk etmezken diğeri evin önünde park halinde bulunan otomobilin içinde konakladı.

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  • Denizlide çökme ihbarına gitti şaşkına döndü
  • Denizlide çökme ihbarına gitti şaşkına döndü
  • Denizlide çökme ihbarına gitti şaşkına döndü
  • Denizlide çökme ihbarına gitti şaşkına döndü
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Bozkurt ilçesinde yaşanan depremin ardından, ilçede görev yapan itfaiye ekiplerine bir evin tavanında göçme olduğu ihbarı yapıldı. İlçede görev yapan itfaiye eri Özgün Bektaş, meslektaşlarıyla birlikte olay yerine gittiğinde çökmenin yaşandığı yerin kendi evi olduğunu görerek şok yaşadı.

Depremde evdeki zarar görmeyen odada bulunan iki çocuğunu tahliye eden Bektaş, daha sonra şiddetli sarsıntı nedeniyle oluşan hasar hakkında inceleme yaptı. Bektaş'ın evinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ TUTLUCA’DA DEPREMZEDELERİN İLK GECESİ

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Tutluca’da depremzedelerin büyük çoğunluğu ilk geceyi AFAD ve Kızılay tarafından bölgeye bölgeye kurulan çadırlarda geçirdi. Depremzedelerden bazıları çadır yerine araçlarında konaklamayı seçerken, bazıları da sağlam gördükleri evlerinde kalmaya devam etti.

Denizlide çökme ihbarına gitti şaşkına döndü


Tutluca’daki depremzedelerden Adem (65) - Rukiye (67)Taşkın çiftini ise yaşanan felaketin ilk gecesinde deprem ayırdı. 6 büyüklüğünde meydana gelen depremden korkan Rukiye Taşkın geceyi evlerinin önündeki araçlarında geçirmeyi tercih ederken, eşi Adem Taşkın ise hala sağlam gördüğünü söylediği evlerinde geçirdi.

TAŞKIN: “ARTÇI SARSINTILAR OLDUĞU ZAMAN DA YİNE DIŞARI KAÇIYORUZ”

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan Adem Taşkın, “Tutlucalı değilim ama 1 sene önce yerleştim ve burada oturuyorum. Bugün büyük bir deprem oldu. İlk geceyi geçiriyoruz. Biraz yatıyoruz, biraz kalkıyoruz. Ben içeride yatıyordum. Hafif artçılar devam ediyor, artçılar olunca yine kalkıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Eşimle beraber 2 kişi yaşıyoruz ama hanım korktuğu için içeri girmiyor, dışarıda arabada yatıyor. Gündüzden deprem çok şiddetli olduğu için korkuyor ve içeri girmeye çok niyetli değil. Bize çadır isteğimizin olup olmadığını sordular, söylediler, biz talep etmedik. Evimiz tek katlı. Bizde pek hasar olmadığı için ben içeride kalıyorum. Etrafımızda hasar olan bölgeler var. Buradaki herkes bu gece genelde çadıra taşındı. Ben evde kalıyorum. Evimizi biraz daha sağlam gördüm. Onun için evde kalmayı düşündük ama artçı sarsıntılar olduğu zaman da yine dışarı kaçıyoruz. Sağ olsunlar, herkes görevini yaptı. Biz de gereken tedbirlerimizi aldık ama çadıra ihtiyaç duymadık. Kendi imkanlarımızla geceyi geçiyoruz” dedi.

KARACA: “İNSANLARA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN BURAYA GELDİK”

Tutluca’ya evleri bulunduğu için sonradan gelen depremzedelerden Rafi Karaca, “Burada hanımımın evi var ama misafir olarak geldik. Deprem olduğunu duyduktan sonra çıkıp buraya geldik. İnsanlara yardımcı olabilmek için buraya geldik ama deprem Allah’tan gelen bir şey. Can kaybı yok ama evlerimizde şu anda hasar çok. Evet ben aracımda geceyi geçiyorum. Ailem ve diğer insanlar da çadırda geceyi geçiyorlar. Devlet imkanlarıyla AFAD ve Kızılay çadırları kuruldu, herkes kendi imkanları doğrultusunda geceyi geçiriyorlar” diye konuştu.

“ÇADIR ONLARA ANCA YETTİ”

“Hala tedirginiz” diyerek sözlerini sürdüren Karaca ayrıca, “Az önce olduğu gibi yine artçı sarsıntılar oluyor. Sürekli devam ediyor. Evlerin girilecek durumu yok zaten. Devletten beklentiler var tabii ki, barınma ve yiyecek gibi konular. Şu anda 2 çocuk ve anne - baba var, bu gece çadırda kalıyorlar. Ben araçta kalıyorum. Çünkü, çadır onlara anca yetti” ifadelerini kullandı. 


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