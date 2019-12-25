MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu
GeriGündem Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.12.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de çiftlik sahibi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftlik sahibi, iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı (37), komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yağcı'nın cesedi, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle