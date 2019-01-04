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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
04.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Denizli'de bir annenin en acı anı

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Denizli'de bir annenin en acı anı

DENİZLİ’de, önce devlet sonra üniversite hastanesine giden ve acil olması gerekirken, ihmaller zinciri nedeniyle 1 gün sonra doğuma alındığı öne sürülen, 36 haftalık hamile Heves Tektaş’ın (37) bebeği, doğduktan 6 gün sonra öldü. Heves Tektaş ve eşi Ergin Tektaş (43), bebeklerinin ölümünde ihmallerinin olduğunu iddia ettikleri hastanelerdeki görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan, 6’ncı çocuğuna 36 haftalık hamile ev kadını Heves Tektaş, 6 Aralık 2018’de kontrol için Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne gitti. Muayene edilen Tektaş’ın karnındaki bebeğinin kalp atışlarının zayıf olduğu belirlenip, acilen ameliyatla alınması kararlaştırıldı. Hastanede yeterli yer olmadığı gerekçesiyle Tektaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tektaş’a, iddiaya göre, yatan hasta olmadığı için ambulans verilmedi. Heves Tektaş da inşaat işçisi eşi Ergin Tektaş’ı arayarak, hastaneye çağırdı.

Kendi imkanlarıyla aynı gün Pamukkale Üniversitesi Acil Servisi’ne giden Tektaş çifti, iddiaya göre, durumun acil olduğunu anlatmalarına ve doktorla görüşmek istediklerini söylemelerine rağmen evlerine gönderildi. Çaresizce evlerine dönen çift, 7 Aralık sabahı tekrar Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne gitti. Yapılan muayenede, karnındaki bebeği ölmek üzere olan Heves Tektaş, acilen ameliyata alındı. Doğumdan sonra yoğun bakıma alınan erkek bebek ise 6 gün sonra hayatını kaybetti.

'İHMAL OLMASA BELKİ YAŞAYACAKTI'

Tektaş çifti, bebeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hastanelerdeki görevliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunup, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayetçi oldu. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Heves Tektaş, "3 aydır kendi doktoruma gidiyordum. Hamilelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalığı nedeniyle dikkatli yiyip içiyordum; ama bana doktorum, bebeğimle ilgili hiçbir şey söylemedi. En son gittiğimde, kalp atışlarının zayıf olduğunu ve acilen operasyon gerektiğini söylediler.

Üniversite hastanesine ambulans vermeden gönderdiler. Üniversite hastanesindekiler de bizi acil bir durum olmadığı gerekçesiyle evimize gönderdi. Ertesi gün tekrar gittik. Doktor, bana neden geç kaldığımı sorup, kızdı. Biz de durumu anlattık. Kimse bize inanmadı.

Ameliyatla bebeğim alındı; ancak 6 gün yaşayabildi. 5 çocuk doğurdum. Hiçbirinde sağlık sorunu çıkmadı; ama bebeğimi ihmal öldürdü. İhmal olmasıydı belki de yaşayacaktı. Beni eve göndermeselerdi, yaşayabilirdi. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

'ACİLDEN EVE GÖNDERİLMEMİZE İNANMADILAR'

Ergin Tektaş da bebeğinin ölümünün gerekçesinin, ihmaller zinciri olduğunu savunarak, "Denizli Devlet Hastanesi’nde bebeğin durumunun ciddi olduğu söylenip, Pamukkale Üniversitesi’ne sevk ediliyor; ama ambulans verilmiyor. Üniversite hastanesinin acil servisindeki personel ise bizi eve gönderiyor. Biz durumu anlattık; ama bizi yine de eve gönderdiler.

Çaresiz kalınca eve döndük. Sabah tekrar üniversiteye gittik. Bebek acil ameliyatla alındı, kalbi durmak üzereymiş. Doğumdan sonra 9 dakika kalp masajıyla hayata döndürülmüş; ancak beyin ve böbrek fonksiyonları durmuş. 6 gün yaşayabildi. Başhekime yaşadığım olayı anlattım, araştıracağını söyledi. Bizim acilden eve gönderilmemize inanmadılar. Bizde olayla ilgili hakkımızı aramak için iki bakanlığa şikayette bulunduk. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk" dedi. 

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ise idari soruşturma ve hukuki sürecin başlatılması nedeniyle konuyla ilgili bilgi verilemeyeceğini belirtti. Denizli Devlet Hastanesi yetkilileri de açıklama yapmadı.

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