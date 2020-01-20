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AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 16:15,Son Güncelleme:/

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Hüdai Oral Caddesi üzerinde karşılaşan Emre Baş (25) ve arkadaşı Mehmet Ö. (20) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ö, elindeki bıçakla arkadaşı Emre Baş'ı bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mehmet Ö. ise olay yerinden kaçtı.

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