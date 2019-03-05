Denizli'de biber gazÄ± sÄ±kan polis görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
DenizliÂ ValiliÄŸi Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n kimlik yenileme iÅŸlemi iÃ§in sÄ±ra almayÄ± bekleyen Suriye ve Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgaya biber gazÄ± ile mÃ¼dahale eden polis memuru, soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
DeliktaÅŸ Mahallesi'ndeki Denizli ValiliÄŸi Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n uluslararasÄ± koruma baÅŸvurusunda bulunma ve kimlik yenileme iÅŸlemleri iÃ§in sÄ±ra almak isteyen yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler arasÄ±nda sÄ±ra yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 450 Suriye ve Ä°ran vatandaÅŸÄ± arasÄ±nda bulunan kiÅŸilerin kavgasÄ±nÄ± sona erdirmek istedi. Ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen arbedenin devam etmesi Ã¼zerine polis, biber gazÄ± sÄ±karak mÃ¼dahalede bulundu.
Bir polis memurunun kalabalÄ±ÄŸa biber gazÄ± sÄ±kma anÄ± olay yerinde bulunan Ä°ranlÄ± tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenip, sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Polis memurunun biber gazlÄ± mÃ¼dahalesiyle ilgili Denizli ValiliÄŸi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
VALÄ°LÄ°K'TEN AÃ‡IKLAMA
Valilikten konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kimlik yenileme iÅŸlemleri iÃ§in Denizli Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde sÄ±ra almak isteyen yaklaÅŸÄ±k 450 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir ortamda oluÅŸan arbedenin Ã¶nlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, ilgili polis memuru geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.
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