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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
DHA
05.03.2019 - 13:55, Son GÃ¼ncelleme:

Denizli'de biber gazÄ± sÄ±kan polis görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

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DenizliÂ ValiliÄŸi Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n kimlik yenileme iÅŸlemi iÃ§in sÄ±ra almayÄ± bekleyen Suriye ve Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgaya biber gazÄ± ile mÃ¼dahale eden polis memuru, soruÅŸturma kapsamÄ±nda geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DeliktaÅŸ Mahallesi'ndeki Denizli ValiliÄŸi Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n uluslararasÄ± koruma baÅŸvurusunda bulunma ve kimlik yenileme iÅŸlemleri iÃ§in sÄ±ra almak isteyen yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler arasÄ±nda sÄ±ra yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 450 Suriye ve Ä°ran vatandaÅŸÄ± arasÄ±nda bulunan kiÅŸilerin kavgasÄ±nÄ± sona erdirmek istedi. Ancak tÃ¼m Ã§abalara raÄŸmen arbedenin devam etmesi Ã¼zerine polis, biber gazÄ± sÄ±karak mÃ¼dahalede bulundu.

Bir polis memurunun kalabalÄ±ÄŸa biber gazÄ± sÄ±kma anÄ± olay yerinde bulunan Ä°ranlÄ± tarafÄ±ndan cep telefonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenip, sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Polis memurunun biber gazlÄ± mÃ¼dahalesiyle ilgili Denizli ValiliÄŸi soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

VALÄ°LÄ°K'TEN AÃ‡IKLAMA

Valilikten konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Kimlik yenileme iÅŸlemleri iÃ§in Denizli Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde sÄ±ra almak isteyen yaklaÅŸÄ±k 450 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir ortamda oluÅŸan arbedenin Ã¶nlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, ilgili polis memuru geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

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Denizlide biber gazÄ± sÄ±kan polis gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

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